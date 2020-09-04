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藝術品之鑑賞

副刊版 2020/09/04

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在餐廳內，大家可以欣賞不同類型的藝術品，包括有以下的作品。

《無題（拋物綫鏡）》Fred Eversley 1974/2018

《女孩》張恩利1997

作者：黃依情

責任編輯：招美寶

...

欄名 : Food

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