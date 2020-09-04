掠奪「孤星」 拜登盼賭贏德州「撲克」

美國大選，當兩黨勢均力敵，臨尾最緊張是看關鍵搖擺州（Swing States）票數，昨天說過威斯康星州在今屆大選的重要性，以及特朗普在該州形勢。今天談談另一個州，相當需要留意，它是今屆變成搖擺州的德克薩斯（State of Texas）。

1980年以來，德克薩斯一直屬於所謂「深紅」，即傳統共和黨地盤。不過民調顯示，自今年初起特朗普和拜登在德州支持率，差距正在縮小，近月多項民調顯示，特朗普僅以約1個百分點些微領先。拜登今屆要將德州染藍，如果做到，將是民主黨40年來首次拿下這個南部大州。為甚麼一個深紅州，變了搖擺州呢？

傳統共和黨地盤 德州變了搖擺州

香港人對德州的印象，可能是大塊大塊烤肉，和德州撲克（Texas Hold'em），再多一點，就是街上可公然帶槍，人人「粗聲粗氣」，牛仔牛女性格。同樣有趣的是，它其實本來是一個國家。今天，德州是美國南方最大的州，也是全美第二大州，僅次於阿拉斯加，人口2,900多萬，同樣全國第二，僅次加州。州名來自印第安語tejas，意為「朋友」。

1821年以前，德克薩斯是西班牙殖民地，另一殖民地墨西哥脫離西班牙獨立後，德克薩斯成為墨西哥一部分。由於人口少，墨西哥政府歡迎移民，全世界離墨西哥最近的，是美國。很多美國南方奴隸主湧入德克薩斯，建立家園。歷史何其反諷，當年墨西哥歡迎美國人移民，今天美國在邊境築牆不讓人家偷渡。

說回當年，墨西哥政府禁止蓄奴，令這些靠奴隸耕田的美國奴隸主不滿，搞到和墨西哥人開戰，1836年宣布獨立，建立德克薩斯共和國，豎起一面「孤星旗」。但凡加入一個州，美國就在國旗上加一顆星，美國最初不讓德克薩斯加入，於是他們升自己的「一顆星星條旗」。不過，9年後終歸併入美國，成為第28個州，所以德州現在別名孤星州（Lone Star State）。

今屆大選，德州並不孤單，而且很熱鬧。拜登競選團隊投放電視廣告，是25年來民主黨首次在這個共和黨地頭搞這種攻勢。德州其中一個「變心」原因，和其他一些本屬共和黨票倉的州一樣，是對侵侵抗疫不力，且推諉責任，感到失望。據報道拜登團隊豪擲2億多美元，推出秋季廣告計劃，專門在德克薩斯、佐治亞、俄亥俄等傳統「紅州」賣競選廣告，試圖從根本上動搖特朗普的「紅色票倉」。如果他真能贏下德州，那麼大選將佔盡優勢。德州擁有38張選舉人票，僅次於加州，位列全美第二大票倉，佔了270張當選門檻票的1成幾。

4年前，希拉莉在德州輸給特朗普，但民主黨人卻從中看到希望。過去20多年總統選舉中，共和黨人在德州都以雙位數得票率差距擊敗民主黨候選人，特朗普雖然贏，但得票率只比希拉莉高出9個百分點，沒有雙位數，民主黨看到打德州主意的絲絲希望。兩年後，2018年中期選舉，德州表現亦不夠「紅」，民主黨人雖然在州級官員職位選輸，但與共和黨對手票數差距是近30年來最少，民主黨便開始着眼今年大選。

拉美裔增 反對限移民不滿特抗疫

除了新冠疫情令選民對特朗普政府失望，德州的人口種族結構亦是因素，看似「深紅」，實際上政治風向正發生微妙變化。德州2,900多萬人口中，拉美裔佔38%，而且比例持續增加，他們一般不滿共和黨限制外來移民。德州偏遠地區是特朗普票源，住有大量教育程度較低保守白人，部分城市大專教育水平選民亦會投共和黨，但休斯敦、達拉斯等主要城市則猶如「番茄湯中的藍莓」，民主黨較佔優勢。

愈來愈多傾向自由派的年輕一代從外地遷入，城市人口不斷增加，他們亦較多支持民主黨。還有另一人口趨勢，是市區近郊選民，普遍屬受過教育的中產以及郊區婦女，正在離棄特朗普，轉而支持民主黨，其他擁有這種人口特徵的州亦有類似情況。

上世紀20年代，德州有人制定出當代德州撲克的規則，流傳開來，之後從德州傳到賭城拉斯維加斯，名聞世界。對民主黨來說，是否下注德州的考慮不容易，那裏地大人多，花的資源相對大。但種種迹象顯示，拜登有意賭一手「德州撲克」，花更多競選經費，動用更多人力，落重注，在德州賭鋪大。

拜登能否將過去40年一直被共和黨收入囊中的德州，放入自己囊中？手中有沒有ace in the hole（秘密武器）？特朗普又會否有ace up his sleeve（藏在袖裏的A，比喻為贏出不擇手段）？兩個月後有分曉！

▲ 德州原本是共和黨傳統地盤，但今屆卻變了搖擺州。德州在18世紀原來是一個國家，升起「一顆星星條旗」，並沿用至今，因此德州又稱為「孤星州」。（資料圖片）