企業ESG戰略 疫下轉危為機

突如其來的新冠肺炎疫情，對全球經濟及社會發展帶來了前所未有的衝擊，令無數企業面臨困境。

ESG表現 影響企業成長潛力

與環境、社會和管治（ESG）相關議題如公共衞生、員工健康與安全以及供應鏈管理方面的政策、營運戰略和風險管理對企業的重要性，比以往任何時候都更加明顯，不少企業趁機重新調整其長遠發展方向，以從各方危機和變數中學會順勢而變和化危為機。

投資市場逐漸認同ESG表現與企業長期成長潛力有緊密聯繫，而在當前新冠肺炎疫情的影響下，環球投資者的關注點有明顯轉變，不止着重評估反映在資產負債表的財務數據，而更會加強對於其他非財務指標的考量，例如發行企業是否具備良好條件和應變能力，以緊急處理供應鏈因自然災害或公共衞生問題而突發中斷、保障員工健康與安全的彈性工作安排、他們的業務或投資對社會的價值等。

新冠肺炎疫情造成國際股市大跌，但ESG相關投資商品維持良好的升幅或走勢平穩。投資研究機構晨星（Morning Star）比較ESG或可持續發展相關的基金，以及低成本非ESG的傳統基金兩個類別的月滾動報酬率，發現前者更為安然地度過了市場拋售潮。此外，2007年9月至2020年2月期間，摩根士丹利ESG領導者指數（MSCI ESG Leaders Indexes）的回報率為5.24%，高於整體市場回報率的4.48%。

塑品牌差異 增創新運營效率

更值得關注的是全世界最大的投資管理公司之一的貝萊德（BlackRock）最近分析了32項可持續發展和非可持續發展指數2015年來的表現，指出在2015至2016年，以及2018年市場低迷期間，可持續發展指數的表現往往優於非可持續發展指數，並預期該趨勢可能會在新冠肺炎疫情和其他社會運動的影響下持續。

有效的ESG營運策略不但能增強投資者的信心，從而提高市場價值，同時也能塑造品牌差異化、吸引和留住頂尖人才、提高創新和運營效率。

雖然企業可能需要繼續作出艱難的決策應對現有挑戰，短期內會比較着重如何強化自身的生存能力，但是有證據顯示，隨着經濟開始復甦，企業將審視和調整其營運目標，以更聚焦於發展ESG績效。

針對是次疫情，社會大眾可能不單單期望企業幫助內部員工與企業一同度過難關，更是對整個國家或城市作出更大的貢獻，例如寬減租金和提供適切的紓困措施，以減輕商戶（特別是中小企）的營商壓力、協助生產或派發個人防護裝備，包括洗手液和口罩等。

保障員工福祉 投資者期望高

在某些情況下，決策內容可能建基於該企業的ESG發展方向和希望對員工及社區作出承諾，例如為員工健康和福祉着想，繼續向受感染或隔離政策約束而無法工作的員工支付薪資、成立抗疫基金以幫助弱勢群體等。許多企業表示在疫情過後，它們將繼續把這些原則放在首位以加強社會契約。

有投資者表示，他們將會參照企業在疫情時推行的應對方針，以衡量其業務穩定性、彈性和適應力。許多投資者更指出，對於企業是否能保障員工健康和福祉、啟動積極主動的人力資本管理，以維護業務連續性、在經濟混亂的時期有目標地領導、和能否持續及有效地推進及實現ESG目標的期望仍然很高。

另有研究發現，66%的顧客表示願意以較高價格，購買可持續發展元素的產品，而75%的千禧一代表明願意減薪到一家對當地社區做出積極貢獻和履行承諾的公司工作。

總括而言，那些已經將ESG戰略、衡量標準和高質素信息披露納入商業模式的企業，很可能在疾情期間處於有利地位，甚至能夠轉危為機，在危機後推動長期價值。

董事會在指導企業、平衡短期決策與長期戰略之間起着關鍵作用，因此必須權衡各重大持份者的需求，同時需要意識到每項決定的連帶風險，並將ESG納入商業風險管理和戰略規劃作為核心原則。

董事會管治 主動監控更透明

董事會也需要明白透明和高質素的ESG信息披露，可以協助投資者有效地分配資本以獲得長期回報，更可以確保廣大公眾和投資者對其營運充滿信心。董事會可透過訂立清晰的ESG管治架構，授權管理層，並明確指示他們的管理權限，從而使企業更快、更有效地處理相關危機。

隨着投資者及監管機構對ESG的要求增加，其中香港聯合交易所在2019年12月發布的諮詢總結提出對現行ESG報告指引作出修訂，加強在董事會層面的ESG管治。董事會需要就ESG議題展開積極對話和討論，制定和監督企業營運方向，以及如何以較符合ESG原則，以達到發展目標。

雖然企業在訂立以ESG作企業轉型方向的過程中可能面臨不少挑戰，但主動監控和增加ESG信息的透明度，能夠幫助企業從疫情下脫穎而出，並建立更良好信譽。

企業的ESG及可持續發展經營理念雖然很難一蹴而就，但只有那些已經踏上這條道路並堅持下去的企業，才有可能在將來處於有利位置並繼續茁壯成長。

▲ 針對新冠疫情，社會大眾可能不單單期望企業幫助內部員工與企業一同度過難關，更是對整個國家或城市作出更大的貢獻。（資料圖片）