重視身心健康 比身材更重要

社交媒體上掀起所謂身體中立（body neutrality）的風氣，宣揚健康比身材重要。這雖看似常識，但不少人因對身材不滿而以不健康方式重塑自我，趨勢堪憂。

如何接受自己可謂世紀難題，如何接受自己的身形或更甚。英國女演員賈米爾（Jameela Jamil）曾表示，反對以瘦身產品塑造心目中的理想身形，認為最理想的狀態是完全不去想像自己的身體形象，對自己既不恨又不愛，完全處於中立狀態。

過分緊張身形 易致走火入魔

此理念即是所謂body neutrality，最早可追溯至2015年，由美國的健身教練提倡，強調注意身體能為自己帶來甚麼、而非其形象如何。

愛美之心人皆有之，但現今不少人或已陷入走火入魔的地步，據Dove在2017年發布的《全球美麗自信調研報告》顯示，14個國家的10至17歲女性當中，僅46%對自己的身材比較滿意，而剩下的54%當中，有7成人已開始節食、更有8成拒絕與親友見面。

這趨勢與社媒崛起有一定關係，英國皇家公共衞生協會（RSPH）在2017年公布一項研究指，部分以分享圖片為主的社媒例如Instagram對青少年的心理健康破壞力最強，包括加劇對身體形象的焦慮。英媒BBC去年亦發現，有兒童在社媒上分享自己實行極端減肥法的照片，令飲食失調問題愈發失控。

數年前席捲全球的身體自愛運動（body positivity movement），旨在透過宣揚人們無論身形如何都要接受自己，應對各種亂象。然而，body positive一詞已開始被質疑變質，變相鼓吹肥胖就是美。國際巨星Adele今年5月曬出自己減肥成功的照片，卻惹來身體自愛運動的擁躉在社媒上批評。

與之相比，在自愛與自恨之間取得平衡顯得更為合理。然而，能做到這樣的人並不多。尼爾森公司一項調查顯示，61%本港女性不滿意自己目前的身材。

香港進食失調康復會在2010至2019年間發現1,138宗進食失調個案，當中過半患者年齡介乎16至25歲。

Instagram上有港人開專頁（vivacelin.e），探討飲食失調問題及分享康復資訊，發起人Celine便是一位過來人，她今年接受傳媒採訪時表示，自己曾因極端減肥釀成厭食症，後來從「只追求瘦」改為追求歐美式曲綫身形，形容為「由一個邪教跳往另一個」。

靜觀療法+放鬆 助調節心態

若不幸在追求病態美的過程中出現飲食失調，又應怎辦？本地慈善機構Mind HK建議，應與身邊信任的人分享自己的心路歷程，運用靜觀療法（mindfulness）和放鬆技巧幫助調節心態，更應學會善待自己、學會欣賞自己。

個人健康很大程度取決於個人心態，對待身材亦應注意避免走向極端，只要身體健康，則安之。

▲ 愛美是人之天性，但保持身心健康更為重要。（資料圖片）