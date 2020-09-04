全民檢測初見成效 口碑好應延長

全民檢測昨踏入第3天，運作繼續暢順，而當局在化驗12.8萬個樣本後找出6人確診，令檢測初見成效。若以此比率推算，可能仍有488人確診。為了切斷傳播鏈，讓經濟早日重啟，市民應積極參與，政府亦應該延長檢測期。

檢測數據精準 換鄰區通關信心

截至昨晚8時，已有88.4萬人預約登記，共47萬人完成採樣。當中6個樣本經衞生署覆檢後為陽性，包括4人屬於早前已確診，當局相信屬復陽，並非二次感染。

今次檢測已收到初步效果，成功找出隱形病人，及早隔離治療。政府專家顧問袁國勇強調，切勿因為檢測數目低，只找出小量確診人數就覺得全民檢測沒用。現時不足90萬人登記，成功找出多名隱形病人，故不能小看其效益，若未來一、兩周染疫人數增加，相信會有更多人想做檢測，故此不應太短視。

正如袁國勇所言，全民檢測可讓周邊地區知道港府正在採取行動，當掌握了疫情最精準數據後，便可以跟周邊地區商討通關，令對方有信心與香港恢復通關。事實上，封關對香港這個開放型經濟打擊大，嚴重影響經濟民生，因此為了能早日通關，為己為人，大家就更應該檢測。

根據港大醫學院院長梁卓偉分析，按流行病學及病毒學數據推算，在已化驗的12.8萬個樣本中，應可找出約8人確診，跟衞生署覆檢後呈陽性的數字脗合。若以此推算，全港700多萬人將有494人確診，意味目前仍有488人未檢出，而當中三分一個案應有機會引發二代傳播，故此當務之急是要找出這140個隱形病人。

理順流程疏漏 提升未來檢測力

過去3天檢測流程安排理想順暢，大獲好評，親身體驗的市民大多感到安全、便捷，令一些原先猶豫不決的市民都決心參與，登記人數每天在上升。若反應理想，港府應延長多7天，有足夠時間去進行更多檢測。

不過，當局花了3天時間才化驗到13.8萬個樣本，平均每天驗4.6萬個，與早前宣稱每天化驗量達30萬明顯有落差。港府宜檢討哪個流程出現阻滯，盡快找出問題所在並理順，才能有效提升檢測能力。

今次全民檢測是為冬季流感夾擊可能再爆疫情的一次最佳演練，市民更應積極參與，並要習慣將乘車、外出紀錄記下來，若不幸確診，可提供有用資訊讓當局盡快找出接觸者。而政府亦要以最高戒備狀態做檢測，為未來再爆疫做好應對準備，屆時便可以運作更暢順，更有力抗疫。

責任編輯：黃鑠安