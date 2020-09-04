卡樂B推2款新蝦片 香脆惹味不油膩 行政人員版 04:00 2020/09/04 分享： 黛安一向鍾意試新嘢，蝦片亦係至愛零食之一，近日黛安就試咗新出嘅卡樂B蝦之脆濃厚蝦片，糅合經典零食同日式小食設計，蝦片少咗油膩感，再配上特濃鮮蝦味，口感香脆。仲有一款係卡樂B蝦之脆日式七味唐辛子味蝦片，蝦片配上惹味粒粒碎紫菜，食落好滋味，配上可愛嘅包裝設計，令人愛不釋手。 兩款新產品將喺今個月上旬於各大超市、便利店及零售店發售，蝦片迷萬勿錯過呀！ 本文轉載自《晴報》 ▲ 今次卡樂B嘅包裝以呆萌大叔Beeri San做生招牌，十分可愛，零食迷必搶購一番。 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 崇光秋季購物賞 綫上綫下同步進行 今日 崇光秋季購物賞 綫上綫下同步進行 八卦名利場 - 屈臣氏25折換購Doraemon精品 得意又實用 今日 屈臣氏25折換購Doraemon精品 得意又實用 八卦名利場 - 小王子珍藏版八達通 將於Circle K便利店發售 2020/09/03 小王子珍藏版八達通 將於Circle K便利店發售 八卦名利場 - 豐澤聯乘駱駝牌 推特別版暖水壺為醫護打氣 2020/09/03 豐澤聯乘駱駝牌 推特別版暖水壺為醫護打氣 八卦名利場 - 恒生銀行「友伴童恒」 支援學童網上功課輔導 2020/09/02 恒生銀行「友伴童恒」 支援學童網上功課輔導