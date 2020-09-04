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卡樂B推2款新蝦片 香脆惹味不油膩

行政人員版 04:00 2020/09/04

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黛安一向鍾意試新嘢，蝦片亦係至愛零食之一，近日黛安就試咗新出嘅卡樂B蝦之脆濃厚蝦片，糅合經典零食同日式小食設計，蝦片少咗油膩感，再配上特濃鮮蝦味，口感香脆。仲有一款係卡樂B蝦之脆日式七味唐辛子味蝦片，蝦片配上惹味粒粒碎紫菜，食落好滋味，配上可愛嘅包裝設計，令人愛不釋手。

兩款新產品將喺今個月上旬於各大超市、便利店及零售店發售，蝦片迷萬勿錯過呀！

本文轉載自《晴報

今次卡樂B嘅包裝以呆萌大叔Beeri San做生招牌，十分可愛，零食迷必搶購一番。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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