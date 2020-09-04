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總有疫市上升的公司

行政人員版 04:00 2020/09/04

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7月份零售業總貨值較去年同期下跌23.1%，但不同類別的差異很大：衣物、首飾、鞋履、化粧品等下跌超過5成，但超級市場貨品卻上升接近3成。所以疫情對不同行業的影響程度不一樣。

今年首7個月合計的零售業總貨值下跌了32.1%，廣告業和零售業相關性很強，但業務收縮情況更加嚴重，因為客戶面對業務收縮，都傾向先減省營銷開支，這沒裁員減薪那麼痛苦。我估計廣告業今年頭7個月，收縮接近4成。

雖然整體市場收縮，但廣告公司的業務也不一定按比例收縮，這要看業務性質和客戶類別。例如做event的，會因為限聚令使業務幾乎歸零。

而客戶中，以快速消費品為骨幹的公司，表現會好一點。經營廣告公司多年，這類型客戶在市旺的時候，收入貢獻不多，但在經濟差的時候，卻往往有平衡風險的作用。

除了快速消費品之外，宅經濟例如外賣App也是疫情受益行業，除非擔心太多生意應接不暇，廣告支出未必會減少。

金融保險類的廣告也比較穩定，他們甚至可能因為預算縮減，更傾向聘用本地廣告公司，他們的廣告公司業績也可能逆市上升。

疫情對廣告業的影響不一致，有行家叫苦連天，也有行家忙到不可開交。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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