亞洲股票:捕捉持續至危機過後的投資機會

作者：孫瑩心，CFA

自中國經濟復甦、撤銷封鎖措施、政府推行各項刺激政策及疫苗研發工作進展理想等因素令市場感到樂觀，部分地區市場已由疫情後的低位回升，但本行預料在消費者信心和需求顯著恢復前，市場走勢將會反覆。

亞洲股市復甦步伐不一

鑑於企業盈利前景未明，目前仍然難以預測亞洲的復甦模式(U形、V形、W形或L形)。延長社交距離措施可能會令企業財政受壓，不但對企業造成風險，也進一步增加金融體系的壓力。在此環境下，本行避免過度倚賴企業盈利來估計未來的市場走勢，因為企業盈利前景多變，可能未來三個月前景明朗，又或下星期的前景不明。。資料來源：Macrobond、彭博、柏瑞投資，截至2020年7月22日。僅供說明之用。材料的提供不徵求或推薦任何投資行動。

這種不確定性很可能會引致盈利預測下調，令選股成為投資的關鍵。專業基金經理如何應對這段不明朗時期？在我們的投資生涯中，曾見證過不同的市場週期和幾次重大危機，根據過往的經驗，市場最終也會復甦，而能安然過渡的公司將會受惠。因此，本行仍然致力分析所投資的公司及其業務模式，並加強與公司管理層的溝通，以了解他們應對危機的措施。本行投資策略傾向專注於能長期經營和擴大市場份額的企業，而非只能短期受惠於危機的公司。

柏瑞投資的投資方針(包括亞洲小型股)一向也以基礎因素為本，根據公司的獨特競爭優勢、管理質素和估值選股，不會考慮其於基準指數內的比重。

估值帶來長遠投資機會

於爆發疫情初期出現的跌市，令目前的估值非常低。正如2008年的全球金融危機一樣，本行相信現時的環境將會讓財政實力穩健的公司借助成本效益的優勢拓展業務，增加其市場份額，亦預料隨著較大型的企業收購較弱的公司，併購交易將會增加。

在疫情下，商業和本行過去數年持有的其他行業採用科技的趨勢出現變化，步伐亦更快，因此本行計劃繼續投資於能受惠於有關變化的公司，而團隊在小型股投資中仍然偏重資訊科技企業。

短期而言，本行正密切留意企業於解除封鎖措施後的復甦情況、供應鏈正常化的進度，以及任何需求增加(包括外部需求)，因為出口企業受疫情影響，目前的估值偏低。正如本行以往所指，控制疫情是最關鍵的一環。直到消費者信心好轉、消費回升和資本開支增加後，需求才能改善，而只有消除公共衛生威脅，消費者信心才能回升。疫情爆發至今六個月，部分亞洲國家的情況已經回穩，但其他地區的確診數字仍呈上升趨勢。一旦疫情受控後，相信積壓的需求將會強勁反彈。

長遠而言，本行將會留意地緣政治方面的變化，例如保護主義升溫。有關變化可能會令不明朗性增加，但亦可能令主要亞洲市場出現結構性改變，從而為股票投資者帶來新機遇。

孫瑩心CFA為柏瑞投資亞洲(日本除外)股票部主管。

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