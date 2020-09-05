信義會真理堂 建築師甘洺少存之作品 副刊版 2020/09/05 分享： 去完油麻地停車場大廈，不妨在區內來一趟建築散步。在油麻地港鐵站D出口沿窩打老道行，就會看到基督教信義會真理堂，高塔式設計下是尖拱形的馬賽克牆身，簡樸中見典雅。它建於1963年，為名建築師甘洺（Eric ... 欄名 : 本地遊 相關文章 油麻地停車場清拆在即 臨別俯瞰榕樹頭公園景致 今日 油麻地停車場清拆在即 臨別俯瞰榕樹頭公園景致 英殖之美紅磚屋 今日 英殖之美紅磚屋 最新專欄文章 更多 油麻地停車場清拆在即 臨別俯瞰榕樹頭公園景致 今日 油麻地停車場清拆在即 臨別俯瞰榕樹頭公園景致 英殖之美紅磚屋 今日 英殖之美紅磚屋 探索沙頭角禁區 碉堡古迹生態遊 2020/09/04 探索沙頭角禁區 碉堡古迹生態遊 PopWalk推全港首個 Sanrio主題向日葵花海 2020/09/01 PopWalk推全港首個 Sanrio主題向日葵花海 蹓躂九龍城區 屋邨舊景x時麾cafe 2020/08/29 蹓躂九龍城區 屋邨舊景x時麾cafe 疫情 香港 設計 交通 Facebook 意大利 工程 建築設計 油麻地 圖書館 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入