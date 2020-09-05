信義會真理堂 建築師甘洺少存之作品

去完油麻地停車場大廈，不妨在區內來一趟建築散步。在油麻地港鐵站D出口沿窩打老道行，就會看到基督教信義會真理堂，高塔式設計下是尖拱形的馬賽克牆身，簡樸中見典雅。它建於1963年，為名建築師甘洺（Eric

...