從信義會真理堂橫過彌敦道，走不久就到上海街這棟紅磚屋。它原為上海街舊抽水站的工程師辦公室，於1895年落成，屬於殖民地新古典主義設計，並糅合「美術工藝運動」的風格，是香港水務署現存最古老的抽水站建築物

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