油麻地停車場清拆在即 臨別俯瞰榕樹頭公園景致

早前路政署宣布，因應中九龍幹綫建造工程，油麻地停車場大廈將在今年11月起分期封閉，並擬定於明年拆卸，即代表那個車子穿越建築的都市奇景將會消失。在它拆卸之前，不妨當大廈作「瞭望台」，下臨榕樹頭公園這「區

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