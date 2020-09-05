油麻地停車場清拆在即 臨別俯瞰榕樹頭公園景致 副刊版 2020/09/05 分享： 早前路政署宣布，因應中九龍幹綫建造工程，油麻地停車場大廈將在今年11月起分期封閉，並擬定於明年拆卸，即代表那個車子穿越建築的都市奇景將會消失。在它拆卸之前，不妨當大廈作「瞭望台」，下臨榕樹頭公園這「區 ... 欄名 : 本地遊 相關文章 信義會真理堂 建築師甘洺少存之作品 今日 信義會真理堂 建築師甘洺少存之作品 英殖之美紅磚屋 今日 英殖之美紅磚屋 最新專欄文章 更多 英殖之美紅磚屋 今日 英殖之美紅磚屋 信義會真理堂 建築師甘洺少存之作品 今日 信義會真理堂 建築師甘洺少存之作品 探索沙頭角禁區 碉堡古迹生態遊 2020/09/04 探索沙頭角禁區 碉堡古迹生態遊 PopWalk推全港首個 Sanrio主題向日葵花海 2020/09/01 PopWalk推全港首個 Sanrio主題向日葵花海 蹓躂九龍城區 屋邨舊景x時麾cafe 2020/08/29 蹓躂九龍城區 屋邨舊景x時麾cafe 疫情 香港 設計 交通 Facebook 意大利 工程 建築設計 油麻地 圖書館 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入