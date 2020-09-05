Jetour捷旅舉辦攝影比賽 頭獎送出$40,000郵輪之旅 副刊版 2020/09/05 分享： 疫情下，大家彷彿都忘了執行李去旅行的喜悅、仰望壯闊美景時的心靈悸動。在整理過往出遊相片時，不妨參加Jetour捷旅舉辦的《The art of攝出心靈之最》活動，攝影拍片皆可參賽，頭獎可獲銀海郵輪 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 台中木系新夜市富地市場 集美食與文創市集於一身 2020/08/29 台中木系新夜市富地市場 集美食與文創市集於一身 倫敦博物館新館2024年落成 老市場化身博物館24小時開放 2020/08/28 倫敦博物館新館2024年落成 老市場化身博物館24小時開放 東京哈利波特主題樂園2023年開幕 2020/08/25 東京哈利波特主題樂園2023年開幕 京都百年名校活化高級酒店 宿一宵歎咖啡享文創空間 2020/08/22 京都百年名校活化高級酒店 宿一宵歎咖啡享文創空間 京都全新酒店大玩高科技 採用面部辨識自助Check-in 2020/08/14 京都全新酒店大玩高科技 採用面部辨識自助Check-in 疫情 香港 日本 Facebook Apple 郵輪 皇家加勒比國際遊輪 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入