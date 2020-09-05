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Jetour捷旅舉辦攝影比賽 頭獎送出$40,000郵輪之旅

副刊版 2020/09/05

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疫情下，大家彷彿都忘了執行李去旅行的喜悅、仰望壯闊美景時的心靈悸動。在整理過往出遊相片時，不妨參加Jetour捷旅舉辦的《The art of攝出心靈之最》活動，攝影拍片皆可參賽，頭獎可獲銀海郵輪

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欄名 : 旅事通

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