一田逆市開逾 3 千呎便利店 主攻日本人氣速食

疫情下，餐飲業首當其衝成為結業重災區，相反市民留家煮食，間接令超市生意大增。其中大型超市一田（YATA）更趁逆市進駐沙田開設新分店「KONBINI便利ストアby YATA」，更是首間打破超市經營模式的全新概念店。新店佔地3,770呎，主打「速買．速煮．速食」概念，於9月6日正式開幕。

香港人最緊要「快」，一田全新的第13間分店KONBINI便利ストアby YATA亦會以此為題，以日文便利店「コンビニ」（KONBINI）命名，顧名思義是仿效日式便利店經營模式，以「速買．速煮．速食」作主打，在佔地3,770呎的迷你超市內售賣各種人氣輕食、食材及料理，讓節奏急促的港人能輕鬆省時地解決早、午、晚3餐。

加大碼日本便利店

新店KONBINI以木色為主調，加上落地玻璃設計，空間開揚寬敞，簡約舒適。相比起一般便利店，KONBINI的面積可算是加大碼，除輕食、飲品、零食外，連超市專屬的日本生果蔬菜、急凍原食材、料理懶人包、美容護理，以至家居清潔用品亦包攬，可一站式買到生活所需。

一田向來對日本直送商品情有獨鍾，這次KONBINI就邀來北海道元老級人氣便利店Seicomart坐鎮，獨家發售自家品牌Secoma，逾70款商品，部分更是北海道的特產。

可愛雞蛋打卡位

而店家更以「蛋」為開幕主題，舉辦「蛋」生祭（誕生祭），除了精選多款日本直送玉子料理外，場內場外亦設置了多個cute爆打卡熱點，近20隻「新鮮熱辣」的煎蛋布滿貫穿新店的9米長隧道，寓意新概念店誕生。

KONBINI便利店於9月6日開幕，開店首天（早上10時）的首100名進場顧客，更可獲贈開店限定福袋1份，先到先得，送完即止。而單一購物淨額滿$200或以上，即可獲贈開店紀念版二合1太陽蛋矽膠隔熱墊一套。

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

KONBINI便利ストアby YATA

地址：沙田源康街1號帝逸酒店地下（港鐵石門站B出口）

電話：3611 1078

營業時間：8am-8pm

備註：標價均為開幕優惠價

...................

早餐區

KONBINI便利店營業時間是一田各分店中最早，由早上8時半開始，設有麵包專區有新鮮送到的A-1 Bakery袋裝麵包、Kagome果昔及Balance Power營養能量餅等，並設新鮮橙汁自動販賣機及Georgia咖啡機，1分鐘內即歎到鮮搾橙汁及香濃咖啡。

...................

午餐區

雖然沒有即食熱食供應，但設有「READY TO EAT」立食區，包括獨家供應穗膳飯糰專門店的多款日式便當、飯糰、意粉，以及日本直送特別口味杯麵，更可在立食區即沖即食。店家亦特別精選一系列健康美食，包括低卡路里的蒟蒻麵及生果拼盤等，最適合減肥中的OL。

...................

晚餐區

晚餐方面，便利店網羅多款來自中、西、日的急凍速食料理，包括有燉湯、餸菜包及甜品，只需簡單翻熱便可食用。

首推本地手工製造粵菜餸包「師家菜」系列，每包2人分量，不含防腐劑及人工色素，有紅燒豬軟骨、清湯牛腩及泡椒雞翼尖等。想飲湯的話，也有龍躉燉湯系列，滋補有益。

日本代表則有Table Mark即食系列，推介美味大阪燒及炸咖喱男爵薯餅等，只需放微波爐加熱即食，懶人最啱。

作者：黃依情

責任編輯：招美寶、李越樺

▲ 店外空地化身巨型平底鑊，「煎」着一隻隻比實物大70倍的太陽蛋。（湯炳強攝）

▲ 全店佔地3,770呎，可算是個迷你版超市或加大碼日本便利店。（湯炳強攝）

▲ 開店紀念版二合1太陽蛋矽膠隔熱墊一套（湯炳強攝）

▲ Seicomart自家品牌Secoma，（左起）必買北海道昆布烏冬（$16.9/兩件）、高木商店烤秋刀魚（$20.5）、北海道蜜瓜味啫喱（$9.9）及即食烤昆布（$25.9）。（湯炳強攝）

▲ 推介充滿奶蛋香的Ohayo雞蛋布甸（$20.9）、解凍可即食的紀文厚燒玉子（$12.9）及佐酒拌飯一流的半熟溫泉蛋（$27.9）。

▲ 【早餐區】A-1 Bakery麵包區，每日有新鮮麵包供應。（湯炳強攝）

▲ 【早餐區】Kagome豆乳香蕉或雜莓乳酸味果昔（各$13.9）。（湯炳強攝）

▲ 【早餐區】喜歡健康飲食的可選柑橘芝士及番薯口味的營養能量餅（各$10.9）（湯炳強攝）

▲ 【午餐區】立食區設有微波爐及熱水，方便客人買杯麵即沖即食。（湯炳強攝）

▲ 【午餐區】一田獨家發售的穗膳和風便當，有蒲燒鰻魚（$48）及漢堡扒配茄肉燒汁便當（$46）等，每日新鮮送到。（湯炳強攝）

▲ 【午餐區】較特別有忌廉雞胸肉蒟蒻燴飯（$22.9）、AFURI激辛柚子鹽杯麵（$22.9）及日清抹茶雞白湯拉麵（$21.9）等。（湯炳強攝）

▲ 【晚餐區】師家菜的龍躉燉湯系列（$153/兩件）是選用可持續海鮮綠洲花尾龍躉入饌，加熱後即可食用。（湯炳強攝）

▲ 【晚餐區】Table Mark即食系列（每款$29.9-$44.9）是以日本名物入饌，如北海道男爵薯仔等，如印有「自然解凍でOK！」，更可置室溫解凍約3小時後食用。（湯炳強攝）