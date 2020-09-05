一田逆市開逾 3 千呎便利店 主攻日本人氣速食

上一篇文章
李韡玲以利瑪竇為鏡 笑看疫情生意得失
疫情下，餐飲業首當其衝成為結業重災區，相反市民留家煮食，間接令超市生意大增。其中大型超市一田（YATA）更趁逆市進駐沙田開設新分店「KONBINI便利ストアby YATA」，更是首間打破超市經營模式的全新概念店。新店佔地3,770呎，主打「速買．速煮．速食」概念，於9月6日正式開幕。
香港人最緊要「快」，一田全新的第13間分店KONBINI便利ストアby YATA亦會以此為題，以日文便利店「コンビニ」（KONBINI）命名，顧名思義是仿效日式便利店經營模式，以「速買．速煮．速食」作主打，在佔地3,770呎的迷你超市內售賣各種人氣輕食、食材及料理，讓節奏急促的港人能輕鬆省時地解決早、午、晚3餐。
加大碼日本便利店
新店KONBINI以木色為主調，加上落地玻璃設計，空間開揚寬敞，簡約舒適。相比起一般便利店，KONBINI的面積可算是加大碼，除輕食、飲品、零食外，連超市專屬的日本生果蔬菜、急凍原食材、料理懶人包、美容護理，以至家居清潔用品亦包攬，可一站式買到生活所需。
一田向來對日本直送商品情有獨鍾，這次KONBINI就邀來北海道元老級人氣便利店Seicomart坐鎮，獨家發售自家品牌Secoma，逾70款商品，部分更是北海道的特產。
可愛雞蛋打卡位
而店家更以「蛋」為開幕主題，舉辦「蛋」生祭（誕生祭），除了精選多款日本直送玉子料理外，場內場外亦設置了多個cute爆打卡熱點，近20隻「新鮮熱辣」的煎蛋布滿貫穿新店的9米長隧道，寓意新概念店誕生。
KONBINI便利店於9月6日開幕，開店首天（早上10時）的首100名進場顧客，更可獲贈開店限定福袋1份，先到先得，送完即止。而單一購物淨額滿$200或以上，即可獲贈開店紀念版二合1太陽蛋矽膠隔熱墊一套。
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
KONBINI便利ストアby YATA
地址：沙田源康街1號帝逸酒店地下（港鐵石門站B出口）
電話：3611 1078
營業時間：8am-8pm
備註：標價均為開幕優惠價
...................
早餐區
KONBINI便利店營業時間是一田各分店中最早，由早上8時半開始，設有麵包專區有新鮮送到的A-1 Bakery袋裝麵包、Kagome果昔及Balance Power營養能量餅等，並設新鮮橙汁自動販賣機及Georgia咖啡機，1分鐘內即歎到鮮搾橙汁及香濃咖啡。
...................
午餐區
雖然沒有即食熱食供應，但設有「READY TO EAT」立食區，包括獨家供應穗膳飯糰專門店的多款日式便當、飯糰、意粉，以及日本直送特別口味杯麵，更可在立食區即沖即食。店家亦特別精選一系列健康美食，包括低卡路里的蒟蒻麵及生果拼盤等，最適合減肥中的OL。
...................
晚餐區
晚餐方面，便利店網羅多款來自中、西、日的急凍速食料理，包括有燉湯、餸菜包及甜品，只需簡單翻熱便可食用。
首推本地手工製造粵菜餸包「師家菜」系列，每包2人分量，不含防腐劑及人工色素，有紅燒豬軟骨、清湯牛腩及泡椒雞翼尖等。想飲湯的話，也有龍躉燉湯系列，滋補有益。
日本代表則有Table Mark即食系列，推介美味大阪燒及炸咖喱男爵薯餅等，只需放微波爐加熱即食，懶人最啱。
作者：黃依情
責任編輯：招美寶、李越樺