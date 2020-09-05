買家吼筍盤或優質戶 成交價兩極化

【二手分析】確診數字回落至單位數，觀乎近兩周二手成交量及成交價，氣氛上有明顯轉變或回勇情況，特別是新界區，如將軍澳、荃灣、青衣、元朗、天水圍等，交投明顯回旺，個別亦有高價成交。

綜合各區代理消息所見，主

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