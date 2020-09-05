牛頭角得寶花園 筍盤買少見少最平$450萬起

【上車屋苑最新市況】牛頭角得寶花園現時筍盤不多，香港置業助理分區董事陳子麟指，項目剩餘筍盤只有約3個，入場最平$450萬，單位為F座高層4室的2房單位，實用面積253平方呎，以$450萬放盤中，呎價$

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