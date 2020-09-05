青衣美景花園 僅10伙放盤極低層有折讓

【上車屋苑最新市況】青衣美景花園現時平盤罕有，美聯首席高級客戶經理傅志雄指，現時只有約2至3個較市價平的放盤，「這些都是近一星期才放盤的，所以才未被消耗，放盤都唔係點平，最多都是$500萬頭。」屋苑現

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