屯門豫豐花園 平過$500萬放盤不足20個 置業家居 2020/09/05 分享： 【上車屋苑最新市況】屯門區向來是不少上車客的心儀地區之一，其中豫豐花園屬於區內二手物業中樓齡較新的物業，現時約15年樓齡，祥益地產客戶經理古文彬指，現時筍盤「少一定少咗」，8月2個361及362平方呎 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 居屋2020接受申請 上車客碰運氣還是二手尋寶？ 今日 居屋2020接受申請 上車客碰運氣還是二手尋寶？ 買家吼筍盤或優質戶 成交價兩極化 今日 買家吼筍盤或優質戶 成交價兩極化 牛頭角得寶花園 筍盤買少見少最平$450萬起 今日 牛頭角得寶花園 筍盤買少見少最平$450萬起 青衣美景花園 僅10伙放盤極低層有折讓 今日 青衣美景花園 僅10伙放盤極低層有折讓 荃灣荃灣中心 業主收窄議幅量跌價升 今日 荃灣荃灣中心 業主收窄議幅量跌價升 最新專欄文章 更多 居屋2020接受申請 上車客碰運氣還是二手尋寶？ 今日 居屋2020接受申請 上車客碰運氣還是二手尋寶？ 沙田河畔花園 8月交投活躍均價達$1.85萬 今日 沙田河畔花園 8月交投活躍均價達$1.85萬 大圍金獅花園 主打細單位1房$440萬起 今日 大圍金獅花園 主打細單位1房$440萬起 荃灣荃灣中心 業主收窄議幅量跌價升 今日 荃灣荃灣中心 業主收窄議幅量跌價升 青衣美景花園 僅10伙放盤極低層有折讓 今日 青衣美景花園 僅10伙放盤極低層有折讓 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入