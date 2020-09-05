屯門豫豐花園 平過$500萬放盤不足20個

【上車屋苑最新市況】屯門區向來是不少上車客的心儀地區之一，其中豫豐花園屬於區內二手物業中樓齡較新的物業，現時約15年樓齡，祥益地產客戶經理古文彬指，現時筍盤「少一定少咗」，8月2個361及362平方呎

...