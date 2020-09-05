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荃灣荃灣中心 業主收窄議幅量跌價升

置業家居 2020/09/05

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【上車屋苑最新市況】「現時荃灣中心筍盤不算多，只有約3至5個低於市價。」美聯高級分區營業經理鍾家豪指，荃灣中心現時有45個放盤，叫價介乎$445萬至$580萬，入場單位為4座中層H室，實用面積324平

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欄名 : 封面故事

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