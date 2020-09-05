荃灣荃灣中心 業主收窄議幅量跌價升 置業家居 2020/09/05 分享： 【上車屋苑最新市況】「現時荃灣中心筍盤不算多，只有約3至5個低於市價。」美聯高級分區營業經理鍾家豪指，荃灣中心現時有45個放盤，叫價介乎$445萬至$580萬，入場單位為4座中層H室，實用面積324平 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 居屋2020接受申請 上車客碰運氣還是二手尋寶？ 今日 居屋2020接受申請 上車客碰運氣還是二手尋寶？ 買家吼筍盤或優質戶 成交價兩極化 今日 買家吼筍盤或優質戶 成交價兩極化 牛頭角得寶花園 筍盤買少見少最平$450萬起 今日 牛頭角得寶花園 筍盤買少見少最平$450萬起 青衣美景花園 僅10伙放盤極低層有折讓 今日 青衣美景花園 僅10伙放盤極低層有折讓 屯門豫豐花園 平過$500萬放盤不足20個 今日 屯門豫豐花園 平過$500萬放盤不足20個 最新專欄文章 更多 居屋2020接受申請 上車客碰運氣還是二手尋寶？ 今日 居屋2020接受申請 上車客碰運氣還是二手尋寶？ 沙田河畔花園 8月交投活躍均價達$1.85萬 今日 沙田河畔花園 8月交投活躍均價達$1.85萬 大圍金獅花園 主打細單位1房$440萬起 今日 大圍金獅花園 主打細單位1房$440萬起 屯門豫豐花園 平過$500萬放盤不足20個 今日 屯門豫豐花園 平過$500萬放盤不足20個 青衣美景花園 僅10伙放盤極低層有折讓 今日 青衣美景花園 僅10伙放盤極低層有折讓 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入