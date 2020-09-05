大圍金獅花園 主打細單位1房$440萬起

【上車屋苑最新市況】大圍區內知名上車盤金獅花園，提供300平方呎以下的細單位，加上樓齡逾30年，所以造價較同區其他物業相宜，受到上車客追捧。屋苑上月錄4宗買賣成交，平均成交呎價$16,052，現時最平

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