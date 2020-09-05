大圍金獅花園 主打細單位1房$440萬起 置業家居 2020/09/05 分享： 【上車屋苑最新市況】大圍區內知名上車盤金獅花園，提供300平方呎以下的細單位，加上樓齡逾30年，所以造價較同區其他物業相宜，受到上車客追捧。屋苑上月錄4宗買賣成交，平均成交呎價$16,052，現時最平 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 居屋2020接受申請 上車客碰運氣還是二手尋寶？ 今日 居屋2020接受申請 上車客碰運氣還是二手尋寶？ 買家吼筍盤或優質戶 成交價兩極化 今日 買家吼筍盤或優質戶 成交價兩極化 牛頭角得寶花園 筍盤買少見少最平$450萬起 今日 牛頭角得寶花園 筍盤買少見少最平$450萬起 青衣美景花園 僅10伙放盤極低層有折讓 今日 青衣美景花園 僅10伙放盤極低層有折讓 屯門豫豐花園 平過$500萬放盤不足20個 今日 屯門豫豐花園 平過$500萬放盤不足20個 最新專欄文章 更多 居屋2020接受申請 上車客碰運氣還是二手尋寶？ 今日 居屋2020接受申請 上車客碰運氣還是二手尋寶？ 沙田河畔花園 8月交投活躍均價達$1.85萬 今日 沙田河畔花園 8月交投活躍均價達$1.85萬 荃灣荃灣中心 業主收窄議幅量跌價升 今日 荃灣荃灣中心 業主收窄議幅量跌價升 屯門豫豐花園 平過$500萬放盤不足20個 今日 屯門豫豐花園 平過$500萬放盤不足20個 青衣美景花園 僅10伙放盤極低層有折讓 今日 青衣美景花園 僅10伙放盤極低層有折讓 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入