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沙田河畔花園 8月交投活躍均價達$1.85萬

置業家居 2020/09/05

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【上車屋苑最新市況】沙田河畔花園提供不少細單位，一直成為熱門上車屋苑。區內代理透露，屋苑現時有大約30個放盤，最平為一個242平方呎單位，正連租約以$450萬放售，呎價$18,595。不過，屋苑樓價已

...

欄名 : 封面故事

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