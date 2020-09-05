居屋2020接受申請 上車客碰運氣還是二手尋寶？

居屋2020將於下周四（10日）接受申請，上車機會重臨。不過，新居屋向來競爭激烈，上車客應該碰運氣或是現在趁機在二手市場執筍盤？今期本刊直擊上車盤市況，並提供30個熱門上車屋苑最新入場費。

居屋2020

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