  • 29°C
香港時間 : 2020905日 (六) 03:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 何猷啟 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

居屋2020接受申請 上車客碰運氣還是二手尋寶？

置業家居 2020/09/05

分享：

居屋2020將於下周四（10日）接受申請，上車機會重臨。不過，新居屋向來競爭激烈，上車客應該碰運氣或是現在趁機在二手市場執筍盤？今期本刊直擊上車盤市況，並提供30個熱門上車屋苑最新入場費。

居屋2020

...

欄名 : 封面故事

相關文章

買家吼筍盤或優質戶 成交價兩極化
今日
買家吼筍盤或優質戶 成交價兩極化
牛頭角得寶花園 筍盤買少見少最平$450萬起
今日
牛頭角得寶花園 筍盤買少見少最平$450萬起
青衣美景花園 僅10伙放盤極低層有折讓
今日
青衣美景花園 僅10伙放盤極低層有折讓
屯門豫豐花園 平過$500萬放盤不足20個
今日
屯門豫豐花園 平過$500萬放盤不足20個
荃灣荃灣中心 業主收窄議幅量跌價升
今日
荃灣荃灣中心 業主收窄議幅量跌價升

最新專欄文章 更多

沙田河畔花園 8月交投活躍均價達$1.85萬
今日
沙田河畔花園 8月交投活躍均價達$1.85萬
大圍金獅花園 主打細單位1房$440萬起
今日
大圍金獅花園 主打細單位1房$440萬起
荃灣荃灣中心 業主收窄議幅量跌價升
今日
荃灣荃灣中心 業主收窄議幅量跌價升
屯門豫豐花園 平過$500萬放盤不足20個
今日
屯門豫豐花園 平過$500萬放盤不足20個
青衣美景花園 僅10伙放盤極低層有折讓
今日
青衣美景花園 僅10伙放盤極低層有折讓

下一篇文章

買家吼筍盤或優質戶 成交價兩極化
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

港司法界當務之急 是時候改革了
港司法界當務之急 是時候改革了
國情知聞 - 人幣升值引論戰 把脈中國經濟走向
人幣升值引論戰 把脈中國經濟走向