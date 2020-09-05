EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY攻開放式及1房 面積最細258呎起 置業家居 2020/09/05 分享： 遠中集團黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，涉及139伙，周內上載樓書，主打細單位，實用面積最細由258平方呎起。 EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY為 ... 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 Wetland Seasons Park第3期涉318伙 擬下周公布首張價單 今日 Wetland Seasons Park第3期涉318伙 擬下周公布首張價單 飛鵝山道三號11月底截標 現樓示位舒適寫意 2020/08/29 飛鵝山道三號11月底截標 現樓示位舒適寫意 藝里坊‧2號涉264伙 最快9月登場 2020/08/29 藝里坊‧2號涉264伙 最快9月登場 帝御‧金灣今日推售76伙 個別提價17% 2020/08/29 帝御‧金灣今日推售76伙 個別提價17% 帝御‧金灣即日賣168伙 單位廚櫃顏色可自由選擇 2020/08/22 帝御‧金灣即日賣168伙 單位廚櫃顏色可自由選擇 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入