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EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY攻開放式及1房 面積最細258呎起

置業家居 2020/09/05

分享：

遠中集團黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，涉及139伙，周內上載樓書，主打細單位，實用面積最細由258平方呎起。

EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY為

...

欄名 : 新盤速遞

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