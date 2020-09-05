Wetland Seasons Park第3期涉318伙 擬下周公布首張價單 置業家居 2020/09/05 分享： 新地天水圍Wetland Seasons Park第3期（Wetland Lot No.34 Development發展項目第3期）為壓軸期數，最快下周公布首張價單，料首推不少於64伙，新地副董事總經 ... 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY攻開放式及1房 面積最細258呎起 今日 EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY攻開放式及1房 面積最細258呎起 飛鵝山道三號11月底截標 現樓示位舒適寫意 2020/08/29 飛鵝山道三號11月底截標 現樓示位舒適寫意 藝里坊‧2號涉264伙 最快9月登場 2020/08/29 藝里坊‧2號涉264伙 最快9月登場 帝御‧金灣今日推售76伙 個別提價17% 2020/08/29 帝御‧金灣今日推售76伙 個別提價17% 帝御‧金灣即日賣168伙 單位廚櫃顏色可自由選擇 2020/08/22 帝御‧金灣即日賣168伙 單位廚櫃顏色可自由選擇 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入