推DIY材料包 免運費留客

【疫下自救】BYO自助烘焙第3間分店在去年12月進駐MegaBox，舖面佔地2,000呎，開業不久遇上新冠肺炎疫情來襲，Vika亦想出自救方法。Vika指，在疫情前，有部分收入來源為團體預約及小朋友生

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