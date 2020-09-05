  • 29°C
香港時間 : 2020905日 (六) 03:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 何猷啟 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

推DIY材料包 免運費留客

置業家居 2020/09/05

分享：

【疫下自救】BYO自助烘焙第3間分店在去年12月進駐MegaBox，舖面佔地2,000呎，開業不久遇上新冠肺炎疫情來襲，Vika亦想出自救方法。Vika指，在疫情前，有部分收入來源為團體預約及小朋友生

...

欄名 : 地區‧人‧情

相關文章

90後碩士大公司招攬不心動 開自助烘焙店圓母親心願
今日
90後碩士大公司招攬不心動 開自助烘焙店圓母親心願

最新專欄文章 更多

微網紅平台 看準大學生市場 助品牌增知名度
2020/07/25
微網紅平台 看準大學生市場 助品牌增知名度
「唔理三七廿一」先嘗試 再規劃下一步
2020/07/25
「唔理三七廿一」先嘗試 再規劃下一步
本土小店 $40萬開業賣薑食品 堅持全人手製作
2020/07/11
本土小店 $40萬開業賣薑食品 堅持全人手製作
製成熟薑 藥膳效果更佳
2020/07/11
製成熟薑 藥膳效果更佳
「地產仔」看樓市 不要憧憬樓價跌 買樓要珍早
2020/07/04
「地產仔」看樓市 不要憧憬樓價跌 買樓要珍早

上一篇文章

90後碩士大公司招攬不心動 開自助烘焙店圓母親心願

下一篇文章

樓價現尋底迹象 CCL最新報177.43點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

港司法界當務之急 是時候改革了
港司法界當務之急 是時候改革了
國情知聞 - 人幣升值引論戰 把脈中國經濟走向
人幣升值引論戰 把脈中國經濟走向