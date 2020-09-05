推DIY材料包 免運費留客 置業家居 2020/09/05 分享： 【疫下自救】BYO自助烘焙第3間分店在去年12月進駐MegaBox，舖面佔地2,000呎，開業不久遇上新冠肺炎疫情來襲，Vika亦想出自救方法。Vika指，在疫情前，有部分收入來源為團體預約及小朋友生 ... 欄名 : 地區‧人‧情 相關文章 90後碩士大公司招攬不心動 開自助烘焙店圓母親心願 今日 90後碩士大公司招攬不心動 開自助烘焙店圓母親心願 最新專欄文章 更多 微網紅平台 看準大學生市場 助品牌增知名度 2020/07/25 微網紅平台 看準大學生市場 助品牌增知名度 「唔理三七廿一」先嘗試 再規劃下一步 2020/07/25 「唔理三七廿一」先嘗試 再規劃下一步 本土小店 $40萬開業賣薑食品 堅持全人手製作 2020/07/11 本土小店 $40萬開業賣薑食品 堅持全人手製作 製成熟薑 藥膳效果更佳 2020/07/11 製成熟薑 藥膳效果更佳 「地產仔」看樓市 不要憧憬樓價跌 買樓要珍早 2020/07/04 「地產仔」看樓市 不要憧憬樓價跌 買樓要珍早 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入