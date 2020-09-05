發展商審慎推盤 一手銷售今年勢大幅回落

市場往往都是悲喜交集的地方，近日較可喜的消息，自然是隨着本地疫情稍稍放緩，最新確診數字更已跌至單位數字，政府亦放寬部分限制社交距離的措施，中小學亦可望於本月或分階段復課，相信對整體零售市道有一定幫助，但可悲的是整體疫情對本地經濟的打擊仍然令人憂心。

新盤銷售 首8個月按年跌近4成

無論如何，大家亦希望可以盡快走出「疫境」，不過現實來看，或許我們的社會還會與「疫境」並存一段時間，直至有效疫苗全面生產。「疫境」下的樓市，一手新盤市場銷售顯著回落，即使近月新盤市場已逐步回歸熱鬧，個別新盤亦成功賣過「滿堂紅」。不過整體而言，按一手住宅物業銷售資訊網（SRPE）成交紀錄冊，過去一個月新盤銷量再次回落至不足1,000伙水平，今年首8個月的整體新盤銷售只有不足9,000伙，較去年同期的14,175伙，按年大幅減少36.5%，整體新盤銷售總額，亦由去年同期的接近$1,500億，減至今年首8個月約$1,000億。

相信大家亦明白，今年整體新盤銷售大幅減少，主要是在限聚令限制下，上半年新盤市場曾經歷過一個多月的「新盤休漁期」，幸好過去一季新盤市場已逐步回歸熱鬧，但總計今年首8個月，整體推盤量仍然較去年同期有所落後，截至目前為止，今年至今推出新盤項目只有23個，涉及新盤單位總數為8,030伙，而去年全年開售新盤項目達40個之多，全年推盤量達18,319伙。

疫情緩和 今個月或5新盤登場

再者從過去3個月的新盤市場情況來看，發展商的推盤心態明顯較為審慎，避免出現「一窩蜂」推盤的情況，發展商一盤接一盤下，過去3個月平每月只有兩個新盤項目推售，比對於今年5月份單月共6個新盤同期推售，整體推盤步伐明顯放慢，當然隨着近日疫情顯著放緩，或許今個月的推盤量有機會大幅回升，據報今個月將有多達5個新盤同時部署推售，但相信最終發展商仍會審時度勢，推盤步伐仍然審慎，避免「一窩蜂」推盤，按現時進度推算，今年整體推盤量勢必大幅減少。

最後我們亦必須承認，相信在年底前，或許我們仍會與「疫境」並存，政府實施限制社交距離的措施，或許會時有放鬆、時有收緊，加上整體經濟環境仍然疲弱，預期在未來數月間，發展商的推盤步伐仍然審慎，預計今年整體推盤量勢必較去年大幅減少，不過可喜的是，按目前數字來看，今年至今總體新盤銷量比總體推盤量還要高，市場對新盤需求仍然殷切，保守估算今年全年新盤銷售或許少於15,000伙，創自2013年一手新例實施以來新低。

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▲ 受疫情影響，今年整體新盤銷售大幅減少，上半年新盤市場更曾經歷過一個多月的「新盤休漁期」；隨近日疫情緩和，今個月的推盤量有機會大幅回升。（資料圖片）