景觀：臨海而建 享啟德郵輪碼頭景

翔龍灣5座物業以曲尺形排列，故單位的景觀不受鄰座住宅大廈阻擋。屋苑附近的舊樓群樓層不高，而屋苑基座夠高，各單位的景觀也較為開揚。

屋苑各單位的景觀大致可分為樓景、市景、內

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