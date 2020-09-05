翔龍灣設有5座，共提供1,782個單位，提供2房、3房及4房單位，實用面積320至1,215平方呎，屋苑主打2房戶。標準分層戶的戶型可細分為2房、淨3房及3房（連套房）單位，實用面積由320至897平

...