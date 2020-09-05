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2房：佔供應近6成 開則四正

置業家居 2020/09/05

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翔龍灣主打2房戶，實用面積320至427平方呎，散落於各座。2房單位佔總供應約59%，是供應量最多的戶型。

開則大致可分為日字廳及長廳設計。日字廳單位分布於各座的A及H室，實用面積320至382平方呎，

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 前世今生系列（二）

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