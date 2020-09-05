2房：佔供應近6成 開則四正 置業家居 2020/09/05 分享： 翔龍灣主打2房戶，實用面積320至427平方呎，散落於各座。2房單位佔總供應約59%，是供應量最多的戶型。 開則大致可分為日字廳及長廳設計。日字廳單位分布於各座的A及H室，實用面積320至382平方呎， ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 前世今生系列（二） 相關文章 翔龍灣鄰近未來土瓜灣站 主打2房叫價$670萬起 今日 翔龍灣鄰近未來土瓜灣站 主打2房叫價$670萬起 翔龍灣屋苑解構 今日 翔龍灣屋苑解構 翔龍灣屋則大觀園 今日 翔龍灣屋則大觀園 3房：長廳設計 大門設玄關 今日 3房：長廳設計 大門設玄關 3房（連套房）及以上：實用512至1,215呎 享開揚海景 今日 3房（連套房）及以上：實用512至1,215呎 享開揚海景 最新專欄文章 更多 翔龍灣鄰近未來土瓜灣站 主打2房叫價$670萬起 今日 翔龍灣鄰近未來土瓜灣站 主打2房叫價$670萬起 煤氣南廠90年代停用 今日 煤氣南廠90年代停用 3房（連套房）及以上：實用512至1,215呎 享開揚海景 今日 3房（連套房）及以上：實用512至1,215呎 享開揚海景 3房：長廳設計 大門設玄關 今日 3房：長廳設計 大門設玄關 翔龍灣屋則大觀園 今日 翔龍灣屋則大觀園 翔龍灣 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入