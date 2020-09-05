3房：長廳設計 大門設玄關

翔龍灣3房單位分布於各座，實用面積508至897平方呎，3房單位佔全盤約27%。開則方面，可分為淨3房、3房（連套房）兩類間隔。淨3房分布於1至3及5座的D、E室單位，劃一以長廳開則，兩廳分明，大門設

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