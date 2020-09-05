3房（連套房）及以上：實用512至1,215呎 享開揚海景 置業家居 2020/09/05 分享： 翔龍灣亦有3房（連套房）及以上的單位供應，吸引大家庭。屋苑的3房（連套房）單位見於各座的高層C及F室，以及第6座的C至F室，實用面積由512至897平方呎。 開則可細分日字廳及長廳兩種，日字廳屬第6座C ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 前世今生系列（二） 相關文章 翔龍灣鄰近未來土瓜灣站 主打2房叫價$670萬起 今日 翔龍灣鄰近未來土瓜灣站 主打2房叫價$670萬起 翔龍灣屋苑解構 今日 翔龍灣屋苑解構 翔龍灣屋則大觀園 今日 翔龍灣屋則大觀園 2房：佔供應近6成 開則四正 今日 2房：佔供應近6成 開則四正 3房：長廳設計 大門設玄關 今日 3房：長廳設計 大門設玄關 最新專欄文章 更多 翔龍灣鄰近未來土瓜灣站 主打2房叫價$670萬起 今日 翔龍灣鄰近未來土瓜灣站 主打2房叫價$670萬起 煤氣南廠90年代停用 今日 煤氣南廠90年代停用 3房：長廳設計 大門設玄關 今日 3房：長廳設計 大門設玄關 2房：佔供應近6成 開則四正 今日 2房：佔供應近6成 開則四正 翔龍灣屋則大觀園 今日 翔龍灣屋則大觀園 翔龍灣 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入