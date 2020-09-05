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3房（連套房）及以上：實用512至1,215呎 享開揚海景

置業家居 2020/09/05

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翔龍灣亦有3房（連套房）及以上的單位供應，吸引大家庭。屋苑的3房（連套房）單位見於各座的高層C及F室，以及第6座的C至F室，實用面積由512至897平方呎。

開則可細分日字廳及長廳兩種，日字廳屬第6座C

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 前世今生系列（二）

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