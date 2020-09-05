煤氣南廠90年代停用 置業家居 2020/09/05 分享： 【屋苑前身】土瓜灣「下路」曾有數個煤氣鼓，是區內的地標。而位於新碼頭街38號的翔龍灣，前身就是煤氣南廠，曾經設有數個煤氣鼓。隨着大埔工業邨煤氣廠落成，該廠早於90年代初停用。恒地於2006年進行重建工 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 前世今生系列（二） 相關文章 翔龍灣鄰近未來土瓜灣站 主打2房叫價$670萬起 今日 翔龍灣鄰近未來土瓜灣站 主打2房叫價$670萬起 翔龍灣屋苑解構 今日 翔龍灣屋苑解構 翔龍灣屋則大觀園 今日 翔龍灣屋則大觀園 2房：佔供應近6成 開則四正 今日 2房：佔供應近6成 開則四正 3房：長廳設計 大門設玄關 今日 3房：長廳設計 大門設玄關 最新專欄文章 更多 翔龍灣鄰近未來土瓜灣站 主打2房叫價$670萬起 今日 翔龍灣鄰近未來土瓜灣站 主打2房叫價$670萬起 3房（連套房）及以上：實用512至1,215呎 享開揚海景 今日 3房（連套房）及以上：實用512至1,215呎 享開揚海景 3房：長廳設計 大門設玄關 今日 3房：長廳設計 大門設玄關 2房：佔供應近6成 開則四正 今日 2房：佔供應近6成 開則四正 翔龍灣屋則大觀園 今日 翔龍灣屋則大觀園 翔龍灣 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入