煤氣南廠90年代停用

【屋苑前身】土瓜灣「下路」曾有數個煤氣鼓，是區內的地標。而位於新碼頭街38號的翔龍灣，前身就是煤氣南廠，曾經設有數個煤氣鼓。隨着大埔工業邨煤氣廠落成，該廠早於90年代初停用。恒地於2006年進行重建工

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