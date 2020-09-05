翔龍灣鄰近未來土瓜灣站 主打2房叫價$670萬起 置業家居 2020/09/05 分享： 屯馬綫土瓜灣站料2021年底啟用，區內住宅樓價水漲船高，其中臨海而建的指標屋苑翔龍灣，現時放盤有約80個，2房單位最平$670萬起。 土瓜灣翔龍灣臨海而建，樓齡約13年，由恒基及中華煤氣合作發展，提供 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 前世今生系列（二） 相關文章 翔龍灣屋苑解構 今日 翔龍灣屋苑解構 翔龍灣屋則大觀園 今日 翔龍灣屋則大觀園 2房：佔供應近6成 開則四正 今日 2房：佔供應近6成 開則四正 3房：長廳設計 大門設玄關 今日 3房：長廳設計 大門設玄關 3房（連套房）及以上：實用512至1,215呎 享開揚海景 今日 3房（連套房）及以上：實用512至1,215呎 享開揚海景 最新專欄文章 更多 煤氣南廠90年代停用 今日 煤氣南廠90年代停用 3房（連套房）及以上：實用512至1,215呎 享開揚海景 今日 3房（連套房）及以上：實用512至1,215呎 享開揚海景 3房：長廳設計 大門設玄關 今日 3房：長廳設計 大門設玄關 2房：佔供應近6成 開則四正 今日 2房：佔供應近6成 開則四正 翔龍灣屋則大觀園 今日 翔龍灣屋則大觀園 翔龍灣 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入