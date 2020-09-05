翔龍灣鄰近未來土瓜灣站 主打2房叫價$670萬起

屯馬綫土瓜灣站料2021年底啟用，區內住宅樓價水漲船高，其中臨海而建的指標屋苑翔龍灣，現時放盤有約80個，2房單位最平$670萬起。

土瓜灣翔龍灣臨海而建，樓齡約13年，由恒基及中華煤氣合作發展，提供

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