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印度The Camellias坐落千年古城 最細7,300呎起$2,868萬入場

置業家居 2020/09/05

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近年香港的政局存在不穩定因素，愈來愈多人考慮移民及海外置業。印度最新奢華住宅項目The Camellias位於DLF5高爾夫球場內，項目所在的古爾岡市（Gurgaon）是著名的千年古城，被公認為印度頂

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欄名 : 海外置業

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