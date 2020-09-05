印度The Camellias坐落千年古城 最細7,300呎起$2,868萬入場 置業家居 2020/09/05 分享： 近年香港的政局存在不穩定因素，愈來愈多人考慮移民及海外置業。印度最新奢華住宅項目The Camellias位於DLF5高爾夫球場內，項目所在的古爾岡市（Gurgaon）是著名的千年古城，被公認為印度頂 ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 X1 Michigan Towers本周優先發售 近市中心租務回報高 2020/08/29 X1 Michigan Towers本周優先發售 近市中心租務回報高 The Axium 鄰近未來高鐵站 1房$185萬入場 2020/08/15 The Axium 鄰近未來高鐵站 1房$185萬入場 Millbrook Park The Plaza 首期$21萬起 進駐豪宅區 2020/08/08 Millbrook Park The Plaza 首期$21萬起 進駐豪宅區 South Beach Residences 比鄰甲廈 租務潛力佳 頂層4房戶壓軸登場 2020/08/01 South Beach Residences 比鄰甲廈 租務潛力佳 頂層4房戶壓軸登場 綠墩雅苑 坐落傳統豪宅區 呎價港幣$1.37萬起 2020/07/25 綠墩雅苑 坐落傳統豪宅區 呎價港幣$1.37萬起 印度 海外物業 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入