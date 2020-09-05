Targus® SmartSurgePlus防雷拖板 新推1440焦耳電流緩衝 置業家居 2020/09/05 分享： 智能電話、筆記本電腦、或手提遊戲機的電池容量不斷增大，而「快充」成為近年USB充電的解決方案。Targus推出的防雷拖板，正正能夠滿足用戶對充電「快而安全」的要求。Targus在新一代電腦周邊產品中加 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 揀啱合適Router 家居上網暢順無阻 今日 揀啱合適Router 家居上網暢順無阻 Targus USB-C Travel Dock系列 多功能擴充埠 今日 Targus USB-C Travel Dock系列 多功能擴充埠 最新專欄文章 更多 揀啱合適Router 家居上網暢順無阻 今日 揀啱合適Router 家居上網暢順無阻 Targus USB-C Travel Dock系列 多功能擴充埠 今日 Targus USB-C Travel Dock系列 多功能擴充埠 家居新時代 由透明電視開創 2020/08/29 家居新時代 由透明電視開創 【推介三】Dyson全新Digital Slim 輕30%淨重1.9千克 2020/08/29 【推介三】Dyson全新Digital Slim 輕30%淨重1.9千克 【推介二】日本MTOY電爐 抗疫在家必備 2020/08/29 【推介二】日本MTOY電爐 抗疫在家必備 疫情 網上學習 Wi－Fi 路由器 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入