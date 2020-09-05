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Targus® SmartSurgePlus防雷拖板 新推1440焦耳電流緩衝

置業家居 2020/09/05

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智能電話、筆記本電腦、或手提遊戲機的電池容量不斷增大，而「快充」成為近年USB充電的解決方案。Targus推出的防雷拖板，正正能夠滿足用戶對充電「快而安全」的要求。Targus在新一代電腦周邊產品中加

...

欄名 : 家居頭條

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