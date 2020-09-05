Targus USB-C Travel Dock系列 多功能擴充埠 置業家居 2020/09/05 分享： USB-C PD充電的技術已開始應用在不同的層面上，包括蘋果MacBook系列、流動電子產品或手提遊戲機、新一代的智能家居產品等，因此Targus亦將USB-C帶到旗下的Travel Dock系列當中 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 揀啱合適Router 家居上網暢順無阻 今日 揀啱合適Router 家居上網暢順無阻 Targus® SmartSurgePlus防雷拖板 新推1440焦耳電流緩衝 今日 Targus® SmartSurgePlus防雷拖板 新推1440焦耳電流緩衝 最新專欄文章 更多 揀啱合適Router 家居上網暢順無阻 今日 揀啱合適Router 家居上網暢順無阻 Targus® SmartSurgePlus防雷拖板 新推1440焦耳電流緩衝 今日 Targus® SmartSurgePlus防雷拖板 新推1440焦耳電流緩衝 家居新時代 由透明電視開創 2020/08/29 家居新時代 由透明電視開創 【推介三】Dyson全新Digital Slim 輕30%淨重1.9千克 2020/08/29 【推介三】Dyson全新Digital Slim 輕30%淨重1.9千克 【推介二】日本MTOY電爐 抗疫在家必備 2020/08/29 【推介二】日本MTOY電爐 抗疫在家必備 疫情 網上學習 Wi－Fi 路由器 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入