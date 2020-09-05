揀啱合適Router 家居上網暢順無阻

今年的「開學日」相當特別，受疫情影響，新學年學生未能如常回校上課，大部分學校轉以電子開學及網上授課的形式。要有穩定的網絡，除了選擇一個合適的上網方案外，當然少不了一部性能卓越的路由器（Router），

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