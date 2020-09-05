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空氣消毒殺菌機 200°C高溫滅菌病毒無得留低

置業家居 2020/09/05

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新冠肺炎疫情雖然近日稍為放緩，但大眾對保持家居衞生未應鬆懈。歐洲製造的Airfree®空氣消毒殺菌機，透過環保專利TSSTM技術、陶瓷核芯產生約200°C高溫，有效殺滅空氣中高達99.99%的細菌病毒

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欄名 : 健康生活

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