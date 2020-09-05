空氣消毒殺菌機 200°C高溫滅菌病毒無得留低 置業家居 2020/09/05 分享： 新冠肺炎疫情雖然近日稍為放緩，但大眾對保持家居衞生未應鬆懈。歐洲製造的Airfree®空氣消毒殺菌機，透過環保專利TSSTM技術、陶瓷核芯產生約200°C高溫，有效殺滅空氣中高達99.99%的細菌病毒 ... 欄名 : 健康生活 相關文章 Airfree® Babyair40 嬰幼兒專用 締造無菌睡眠空間 今日 Airfree® Babyair40 嬰幼兒專用 締造無菌睡眠空間 最新專欄文章 更多 Airfree® Babyair40 嬰幼兒專用 締造無菌睡眠空間 今日 Airfree® Babyair40 嬰幼兒專用 締造無菌睡眠空間 減肥大計 由食開始 2020/08/22 減肥大計 由食開始 脫髮與偏頭痛 或反映身體缺乏營養 2020/08/22 脫髮與偏頭痛 或反映身體缺乏營養 防疫日常 口罩變時尚 2020/08/01 防疫日常 口罩變時尚 推介2：LEAF 全球首個FDA認証紫外光口罩 2020/08/01 推介2：LEAF 全球首個FDA認証紫外光口罩 家電 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入