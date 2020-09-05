我的深圳足迹 見證40年飛躍

有句話說，萬年城市看西安，千年城市看北京，百年城市看上海，十年城市看深圳。深圳，這座比鄰香港的昔日邊陲小鎮，從默默無聞到如今享譽國際，只用了短短40年的時間。而我，有幸親歷和見證。

昔日邊陲小鎮 創業舉步維艱

28年前，我在飛機上看到了一則廣告，機緣巧合地從香港來到深圳，在布吉秀峰工業城投資興辦電腦繡花廠，成為了深圳城市發展「港資製造業入深時期」的一分子。彼時的深圳當然落後。創業初期，交通不便處處堵車，進入工業城的村路坑坑窪窪，坐車如騎馬，從羅湖到布吉不到15公里的路要顛簸兩三個小時。電力供應不足，停電是常態，搬進去一年，廠房連電話綫也沒有。為了要在每天下午3點跟香港總部聯絡，我只能挽起褲腳、舉着俗稱「水壺電話」的大哥大手機，爬上工業城的後山，連上訊號，跟香港通話。打個電話，需要天天爬山，這在現在的年輕人看來可能不可思議吧！

創業艱辛，但藉着改革開放的春風，有深圳特區政策的支持、有當時各級官員全心服務企業的精神，有充足而勤奮的勞工資源以及個人的努力，跟着「三天建成一層樓」的深圳速度，我的工廠也快速成長。1995年，在繡花廠快速發展的基礎擴大成製帽廠。短短8年間，從一開始僅20多人的小作坊，迅速發展成為5,000多人的現代化工廠，產業不斷升級，市場不斷擴大。從接單、設計、生產一條龍，到1999年收購美國著名的運動品牌公司，將業務成功國際化。2000年12月，集團在香港主板上市，成為全球唯一一家上市的製帽企業。

4大支柱產業 奠定「中國矽谷」

我時常說，深圳特區成立40周年，成就了無數像我一樣的普通人的創業夢。更多的創業者和拼搏者聚起來，也成就了如今的深圳。

如今的深圳，是常住人口1,300多萬、每秒創造超過85,000元生產總值的現代化國際大都市。地區生產總值從1979年的1.97億元升至2019年的2.69萬億元，增長近1.4萬倍；平均每平方公里有8.5家國家級高新技術企業，平均每天有71件發明專利獲得授權；擁有華為、招商、平安、騰訊、萬科、正威、恒大、深投控等8家世界500強企業，落戶的境外世界500強企業近300家。如果在30年前有人說深圳的GDP能超越香港，一定會被嘲笑「癡人說夢」。但曾經GDP不足香港1%的深圳，兩年前GDP已超越香港。只有認清過往的艱難困苦，才能讀懂今日的玉汝於成。

現在，深圳已經在發展的道路上愈走愈遠，反觀香港卻停滯不前。1998年，香港成立創科委員會時，今日的科創巨頭騰訊才剛成立。如今，深圳是全社會研發投入佔GDP比重逾4%的「中國矽谷」，香港的創科委員會和數碼港卻無甚建樹，而香港經濟還在金融、地產、航運等傳統產業打轉。

港反故步自封 政治漩渦掙扎

最近幾年，香港淪陷於政治漩渦苦苦掙扎，部分港人不願接受內地進步的現實，故步自封。很多人不明白，香港的價值和成功在於其經濟中心的地位，而絕非所謂的「政治」。

猶如當年深圳在找準自己「高新科技、物流、金融、文化」四大支柱的產業定位之後，敞開胸懷，海納百川，迅速蓬勃發展一樣，香港只有理清自己「一國兩制」的特殊地位和優勢，明確國家對香港的支持，明確祖國內地是香港堅強後盾的定位，保持開放的心態，才能走上正確的發展軌道。只有「一國兩制」行穩致遠，才是香港再創發展的基石。

港青奮起直追 「走出來」迎挑戰

28年前，我去深圳特區揮灑汗水實現價值的時候，還是一名青年。作為過來人，我想說的是，香港上一代的青年「走出去」了，如今與深圳一橋之隔、在一小時生活圈內的香港下一代的青年也應該抓住機遇，「走出來」。

如今香港對於內地的很多誤解和隔閡，都源於港人自滿於一隅，拒絕接受新事物的心態。

代表香港未來的年輕人，應該開放心態，跳出井底，多看看、多了解祖國的發展。深圳能從一個邊陲小鎮變為全球知名的創科之城，從摸着石頭過河的「探路者」，到今時今日的「示範區」，其奇般的發展折射出的正是中國模式的發展歷程。這個奇，不是「癡人說夢」，是無數像我一樣的普通人的奮鬥夢，是正在完成的「實現中華民族偉大復興」的中國夢。

前不久，2020年8月18日，深圳地鐵10號綫開通。其中一個叫做涼帽的地鐵站，出口就是我的飛達帽廠。28年前騎馬一樣的顛簸結束了。以前從關口到廠房三小時，如今從香港寫字樓到廠房只要一個鐘。我看到深圳的蛻變，也看到許多跟我一樣的創業者的人生的一步步蛻變。

大灣區新機遇 開拓國際視野

作為深圳四十年飛躍的見證者，我也想把感悟分享給香港青年：無論是千年古都還是十年新城，建成和發展從來靠的都是一磚一瓦、一步一腳印的拼搏和積累。香港過去的輝煌靠的是幾代人的自強不息、努力拼搏；時代在變遷，在科技發展一日千里的信息化時代，香港要再次騰飛，靠的是新一代年輕人的國際視野和智慧。粵港澳大灣區的全新規劃，正為深港融合發展提供新的歷史機遇。深圳高新科技蓬勃、投資環境優良，應成為香港青年乘勢而為的逐夢舞台。香港青年們，請奮起直追，用謙卑、包容、開放的心態，用勤奮、努力和智慧，打開眼界、腳踏實地、發揮優勢，同心協力共創香港明日的輝煌！

▲ 從默默無聞到享譽國際，深圳只用了短短40年的時間。圖為深圳灣春繭體育場。（中通社資料圖片）