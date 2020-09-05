廢物徵費速重啟 為港留下美名

立法會延任一年，廢物收費條例草案有機會起死回生、重新提交立法會審議嗎？理想的狀況是，項目重推，在這一年內完成草案審議、大會三讀等程序，讓這條「火車頭」法規的減廢動力得以啟動。

非頭等政治任務 立法延十年

但理想與現實的距離，可以很遙遠，不然垃圾收費條例便不會一拖再拖，延宕十多年。垃圾收費並非一等一的頭等政治任務，而且要向全民荷包打主意，立法過程預計仍會飽歷耗時的煎熬。

按合理猜想，環境局局長黃錦星該把握這一年的關鍵時間，爭取「敗部復活」通過法例，既完成政策承諾，也為自己留名。然而，星星局長頂頭的特首怎麼想，或許更關鍵。剛過去的議會，除廢物收費胎死腹中，尚有規管另類吸煙產品的《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》和「一手樓空置稅」的《2019年差餉（修訂）條例草案》等未完成的審議，特首又會如何排優先順序？

減廢成果牽強 難贏民意民氣

即使推，政黨支持嗎？泛民若留任是利是弊？有建制議員怪泛民拉布阻礙廢物收費法規出台。我反倒看到，條例草案拖拖拉拉上不了內會，跟個別建制派議員的搞作不無關係。數一數票數，支持的泛民議員，比例上可能較建制多。假如泛民起身不玩，剩下建制派掌控議會，真會支持法案？

我並非把矛頭單單指向政黨。環保部門這幾年的減廢措施成果牽強，無法贏取多少民意民氣，塑膠回收率如是、減廢亦如是。疫情下，環保部門更恍似失蹤，沒有積極應對即棄餐具的挑戰，讓原本的不足再洩底氣。必須說明，關注廢物議題的環保團體仍然期望垃圾收費能見天日，然而民間工作無法替代政府角色。大家可以等運到，讓特首拍板重推廢物收費，但環保部門絕對要爭氣，趁任內最後兩年提出更實質有力的強化措施，爭取社會支持，同時力爭政務司和特首的支持，廢物收費才有望見曙光。

政策倘未通過 環保負擔更重

凶險的是，要是廢物收費政策這年通過不了，在現屆政府任期僅餘一年的現況下，便難再有作為。要下一屆政府重推，除非來屆政府對環保很有承擔，不然未許樂觀，屆時堆填區爆滿、再加建焚化爐的壓力，只會愈見沉重。

原先想寫「一念天堂，一念地獄」作結，但老實說，落實廢物收費不能在天堂留位，只不過是該做而未做的事，做了的話，頂多「回到凡間」。無論特首也好、政黨也罷，他日回想從前，究竟想為香港留下美名，還是罵名？

▲ 立法會延任一年，廢物收費條例草案有機會起死回生、重新提交立法會嗎？（資料圖片）