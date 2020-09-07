香港八達通的新發展計劃，剛公布是想擴展在中國內地使用，倒是個對北上港人的方便，因為計劃中，即用香港八達通，就可以坐內地城市的公共交通，不用為幾塊錢車費排隊買票，不用找贖，省時方便。

但講起八達通，其實是錯失了它一早進內地市場的良機。回想早十多年前，即自由行開放，多了中國朋友到香港旅遊，聽他們講，是人手一張八達通，而且離港時不會退卡，帶回家備着打算下次到香港再用。那時內地沒那麼多交通卡，更不用說電子錢包，就覺得香港這玩意特別先進。

但現在進內地市場，只能方便到香港客了，因為每個城市都有自己的公交卡了（但現通常仍不能兼容，即你用上海的卡是不能在杭州北京用），除非這一版八達通，能做到全國通用，那還算有不少吸引。

電子貨幣交易在中國現流行普及到一個點，甚至是你仍數現金給人的話，要講「不好意思，今天要付現金」。而且，若是大批量用的話，又會被人懷疑你的現金來源（見過有人確是拿好幾疊百元現鈔去付錢）。

以保私隱而言，現在用內地交通卡，未至於實名制，所以小額消費和搭乘綫路等，還不會被跟到。但如果改用手機二維碼掃碼入閘的話，則肯定行蹤紀錄一清二楚。

為了鼓勵用電子錢包，深圳有些店已出招，用現金消費的話要實名登記，當然是過了火位。不過政策上，長遠而言推電子錢包出糧肯定是目標，到時所有轉帳及消費性質也是無所遁形。但當然，那是日常消費而言，大銀碼（如去到買車買樓）現在還是用銀行系統（支付寶及微信錢包也有轉款限制）。不過，電子錢包該很快就衝擊到這大額交易消費市場。