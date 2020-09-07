杏仁奶、米奶較牛奶健康？

好友芷茵在WhatsApp問：「近來，媽媽群組熱論陳倩揚成功減掉二十磅的瘦身餐單，當中提及杏仁奶及米奶，部分媽媽隨即大批網購！」

我笑她：「你是其中一位嗎？最近我也經常被問及這些植物奶……」

「還未！因為不知味道如何，不敢買得太多；不過我之前在網上瀏覽過，發現除了杏仁奶及米奶，原來某些外國牌子更有腰果奶及合桃奶，這些奶是否都健康？」她再問。

我反問：「你平日有飲牛奶的習慣嗎？」

「並非每天飲用，但平日家中也常備有高鈣低脂牛奶，我亦有給兩個孩子飲。」

我直說：「好！你不用刻意轉飲植物奶了！」

芷茵傳來一臉驚訝的貼圖：「真的嗎？」

「首先，如果你以為杏仁奶及米奶有助瘦身，就大錯特錯！減磅瘦身需配合整體飲食熱量控制，飲用這些植物奶沒有直接減磅作用。」我解釋。

我以市面上一款杏仁奶的營養標籤作解釋：「你看！這款杏仁奶加入了蔗糖成份，以一杯二百五十毫升分量計，便含有九克糖，等於約兩茶匙添加糖份；另一款無糖杏仁奶，糖份則為零，建議購買時留意以『無添加糖』為佳；至於牛奶因含天然乳糖成份，一般並不額外添加糖份。」

第二，植物奶含鈣量低，若想選擇植物奶以取代牛奶，應要留意有否添加鈣質，意思是成分中有否含「鈣」字眼，如磷酸鈣、碳酸鈣、檸檬酸鈣等，以一杯二百五十毫升分量，鈣質不少於三百毫克，即與牛奶相若為佳。

芷茵好奇問：「照你這麼說，牛奶不含添加糖份，鈣質亦豐富，但為甚麼經常有人提出植物奶比牛奶健康？」

「那是因為以全脂牛奶作比較吧！全脂牛奶含飽和脂肪，長期飲用可導致肥胖、高膽固醇及其他心血管疾病；相對而言，杏仁、腰果、合桃等所含的不飽和脂肪則對心臟健康有益。但只要我們選擇低脂或脫脂牛奶，則不成問題。」我解釋。

她再問：「即是如買牛奶的話，應選擇低脂或脫脂類別；至於植物奶，就應留意『無添加糖』，以及含添加鈣質成份，對嗎？」

「全對，你家中的孩子正值發育階段，老公亦進行運動增肌，而你則想瘦身減磅，當然也不想肌肉流失吧！我還是建議你選擇牛奶，因為蛋白質含量高，一杯牛奶含八克蛋白質，而植物奶則只有一克呢！」