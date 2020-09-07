日本蒸氣火車新支綫10月開通 慢活鐵道到日光歎鬼怒川溫泉

日本有不少鐵道迷，當中以古董級蒸氣列車尤為他們的dream car，不少遊客也慕名而至享受此懷古風。東武鐵道旗下的蒸氣火車事業，相隔約半世紀後復活，今年他們宣布成功投標，將原於真岡鐵道運行的蒸氣火車收

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