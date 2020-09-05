港司法界當務之急 是時候改革了

最近圍繞司法界角色的討論突然熱起來，先有「三權分立」的爭拗，再有終審法院前常任法官烈顯倫撰文，公開批評同儕自我賦權，令中央失卻信心。更嚴重的是，烈顯倫提出，法院在過去一年，縱容街頭暴力，變相協助創造導致街頭混亂的社會環境。本港司法制度是否需要改革，值得深思、檢視。

縱暴派違法達義 毁壞本港法治

法治是香港重要基石，但過去一年多的亂局中，縱暴派以「違法達義」歪理，美化暴力，重創香港百年鍛造的法治精神；而法院對多宗暴亂案的輕判輕放，也有爭議及受到質疑。

烈顯倫點出，法院持續地讓公共利益，屈從於個人權利的主張，讓那些走上街頭暴力抗議的人，有一種個人主權的感覺，認為自己的個人訴求是至高無上。保護大多數人的法律被破壞蹂躪，卻沒有受到應有的、應該的、應得的懲罰，因為這些人認為，自己的個人訴求是至高無上的，這實質上變相直接鼓勵「違法達義」。法院這做法不僅僅是包容，而是縱容。

終審法院首席法官馬道立曾表明，法官和司法人員不只不能夠偏頗，連外界有合理懷疑他們偏頗亦不可。大律師公會於人權大狀戴啟思領導下，立場取態明顯偏向泛民，結果去年出現副主席蔡維邦斷然請辭，再撰文炮轟公會對示威暴力及幕後支持無恥地保持緘默。

截至8月中的數字，警方於反修例相關案件拘捕了9,672人，只有471人已完成司法程序，當中84%或396人須承擔後果。曾有警方消息稱數字屬「及格水平」，但不同陣營有相異解讀。

多宗「黑暴」被判無罪或輕判，令黑暴成風的嚴重罪行，未能收到阻嚇作用。但民主派則認為，不少示威者毋須身陷囹圄，反映警方濫捕。當然，執法和檢控單位也應盡力做好搜證和供詞，才能更有力地把暴徒繩之於法。

回歸後，香港依基本法實行一國兩制，高度自治，惟不少法官，以至法律界，於本地「司法獨立」與中央「全面管治權」之間，普遍仍未找到適切位置自處。

除了三權分立的爭議，中央和不少香港法律界人士，各有各說，另一個同樣潛藏多年的爭議，就是香港是否有違憲審查權，中央一直堅持香港沒有此權，但不少法律界人士卻認為有。

釐清憲制秩序 做好一國兩制

烈顯倫就指出，香港兩名高等法院法官去年11月就《禁蒙面法》裁決時，認定緊急法牴觸回歸後建立的「憲制秩序」，無異自我賦權至全國人大的高度，是沒法好好掌握一國兩制。

法治是香港重要基石，要成功落實一國兩制，需要磨合，司法制度所出現的矛盾與爭論，對香港社會未來發展，有極為重要的影響。如何釐清憲制秩序丶怎樣作出改革，正是時候作出深思。相關人士及社會各界，也應積極發表意見，檢視問題所在，提出有益丶有建設性的建議，讓香港有機會，在付出沉重代價的大亂之後，闖出新天地！

責任編輯：黃鑠安