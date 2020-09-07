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iOS 14廣告私隱功能 延至明年初推出

行政人員版 2020/09/07

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較早前，蘋果（Apple）宣布為保障用戶私隱，將在iOS 14系統中加入廣告私隱功能。惟官方近日宣布延遲推出有關功能。

Apple即將推出的iPhone 12將搭載最新iOS 14作業系統，其中允許用戶

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欄名 : 科技新知

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