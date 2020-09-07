iOS 14廣告私隱功能 延至明年初推出 行政人員版 2020/09/07 分享： 較早前，蘋果（Apple）宣布為保障用戶私隱，將在iOS 14系統中加入廣告私隱功能。惟官方近日宣布延遲推出有關功能。 Apple即將推出的iPhone 12將搭載最新iOS 14作業系統，其中允許用戶 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 馬斯：Tesla Model Y 核心技術重新設計 今日 馬斯：Tesla Model Y 核心技術重新設計 5G iPhone出貨量 分析師彭博預測不同 2020/09/04 5G iPhone出貨量 分析師彭博預測不同 LG首款雙屏手機 本月14日正式亮相 2020/09/04 LG首款雙屏手機 本月14日正式亮相 Tinder等5程式 巴基斯坦政府封鎖 2020/09/03 Tinder等5程式 巴基斯坦政府封鎖 高通Snapdragon 732G POCO手機料率先採用 2020/09/03 高通Snapdragon 732G POCO手機料率先採用 Apple iPhone iOS 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入