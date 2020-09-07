交友App女創辦人 職場曾遇性別歧視

【本報訊】新冠肺炎疫情下，掀起全球綫上交友熱潮，不少交友應用程式因而爆紅。當中一款熱門交友程式Bumble，宣布即將在明年進行IPO公開招股，並最快於明年初上市。其公司創辦人曾經因在工作中受到性別歧視

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