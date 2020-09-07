交友App女創辦人 職場曾遇性別歧視 行政人員版 2020/09/07 分享： 【本報訊】新冠肺炎疫情下，掀起全球綫上交友熱潮，不少交友應用程式因而爆紅。當中一款熱門交友程式Bumble，宣布即將在明年進行IPO公開招股，並最快於明年初上市。其公司創辦人曾經因在工作中受到性別歧視 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 Google團隊致函高層 促訂清晰多元招聘目標 2020/09/04 Google團隊致函高層 促訂清晰多元招聘目標 美黑人加盟商 控告麥當勞促賠償 2020/09/03 美黑人加盟商 控告麥當勞促賠償 美電動卡車創辦人 18億元股票分50員工 2020/09/02 美電動卡車創辦人 18億元股票分50員工 大堡礁管理局 招募島嶼看守員 2020/09/01 大堡礁管理局 招募島嶼看守員 無人島住30天挑戰 斷電斷網報酬31萬 2020/08/31 無人島住30天挑戰 斷電斷網報酬31萬 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 服務 IPO 歧視 性騷擾 創業 手機Apps 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入