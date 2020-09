告別「前廊競選」 拜登盼將形象轉

本欄前文提到,民主黨總統候選人拜登準備賭一鋪「德州撲克」,冀贏取德州這個傳統共和黨票倉。歷史上,的確有一位可以說癡迷撲克的美國總統,就是第29任總統沃倫•哈定(Warren G. Harding),他的內閣有個外號:「撲克內閣」。

在他任期內,一星期有兩次和內閣成員在白宮玩撲克。據歷史流傳資料,他在牌局中這樣說:「不要把我當作美國總統,牌桌上大家都是我的朋友,而我也會把你們一一擊敗。」說起來,這位哈定和今天拜登,也有些共通點。

哈定「回歸常態」 家門前演講勝選

1920年,55歲的哈定競選總統,不過就代表共和黨。當時對手民主黨派出的人實力頗強,共和黨大佬們傷透腦筋,因黨內派系林立,你不服我,我不服你。最終,揀了一個獲各方接受,相對沒威脅性,但老實一點說比較平庸的人出來選,他就是參議員哈定,正正是這種「與世無爭」,各山頭都能接受。

當年,第一次大戰結束約一年,美國民眾普遍希望恢復到從前的「孤立主義」,不要再牽涉世界事務,尤其是不要再沾手歐洲糾紛。在人人「唔想再搞咁多嘢」大環境下,哈定恰恰成了受歡迎對象。哈定競選主題是,在經歷一戰混亂和1918年西班牙大流感等挫折後,讓美國回歸正常生活,競選口號是「回歸常態」(Return to Normalcy),聽上去似乎很平庸,但迎合當時大部分民眾想過安穩日子的需要。

簡單說,哈定提出振興農業、發展經濟,外交上重回一戰前狀態,和外界保持距離,專心立足美洲。換句話說,一切以美國的利益為優先目標,這個反而和今天特朗普的「美國優先」方針相似。

雖然哈定的政綱有優勢,但他的辯才無吸引力,競選團隊建議哈定避免巡迴全國演講拉票,怕他的內涵不足以應付多變環境,講多錯多。所以競選期大部分時間,他的競選活動基本是在俄亥城州馬里恩縣弗農山莊大街380號,他自己家的門廊前進行,史稱「前廊競選」(Front-porch Campaign)。

哈定哪裏都不去,結果成千上萬人,來到這個3萬人口小縣,聚集哈定房子前,坐着或站在屋前草坪,只為聽他演講。當然也不是隨便亂說,共和黨團隊為他事先準備好講稿,包括較精采的這一段:“America's present need is not heroics, but healing;not nostrums, but normalcy;not revolution, but restoration;not agitation, but adjustment;not surgery, but serenity;not the dramatic, but the dispassionate.”「美國現在需要的,不是英雄行徑,而是療傷;不是靈丹妙藥,而是常態;不是革命,而是重建;不是煽動,而是調和;不是求變,而是靜處;不是劇烈的,而是沉着的。」這些任人理解的口號收到效果,公眾輿論亦接受了這種「前廊競選」。

專程到他家前的除了一般民眾,還有政界和商界領袖、老兵,還有各式各樣代表團,以至明星藝人,當年很紅的歌手艾爾•祖遜(Al Jolson)更成立「哈定前廊爵士樂隊」以示支持。哈定還贏得不少女性選民支持,除了因為承諾推動男女同工同酬,亦歸功於他妻子。她負責和記者打交道,教丈夫面對相機揮手姿勢,甚至親自下廚做點心送到記者手裏。到1920年11月大選前夕,全國各地約有60萬人先後參加這場「朝聖」。

結果,哈定獲得1,600多萬選民票,和404張選舉人票,民主黨競選對手、俄亥俄州州長考克斯(James Cox)雖然在全國乘火車拉票,舟車勞頓,都只是拿到910多萬張選票和127張選舉人票大敗,是自1824年美國開始統計普選得票率以來,勝負差距最大一次。

拜登不再留地下室 與特正面交鋒

一個世紀後,2020年,美國需要「療傷、重回正軌」,正正就是今天拜登在說的。拜登亦曾進行了一場21世紀版本的「前廊競選」。

在新冠疫情社交距離下,待在特拉華州家中,足不出戶在地下室進行競選活動,在社交媒體發言、網上受訪等。盡管說是因為疫情被迫,但亦有聲音質疑他刻意遠離鎂光燈,藉疫情為由避開和特朗普正面交鋒,以免冒上自己口才較差失態風險。

拜登和當年哈定另一相似之處,是在任總統有些共通。當年民主黨的威爾遜(Woodrow Wilson)總統,性格被指傲慢、行事粗暴,到處「煽風點火、得罪人多」,與國會又合不來,和特朗普差不多。雖然威爾遜不尋求連任,但選民擔心考克斯蕭規曹隨,反而給了哈定機會,他亦承諾會彌合黨派分歧。當年選舉,正值西班牙流感大流行剛結束,加上一次大戰的創傷,民眾渴求領袖「慢慢作為,唔好亂咁嚟」。

今天新冠肺炎仍然肆虐,美國人需要一個做實事,帶領戰勝病毒的總統。今年和當年不同的是,拜登已不再留在地下室,不再只是「前廊競選」,3星期後便會和特朗普進行第一場電視辯論,面對面交鋒。時代不同,今天選總統,無論拜登抑或特朗普,只站前廊多數選不上,但站在辯論台上亦一樣,選民眼睛是雪亮的。