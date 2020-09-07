香港政治重權力制約 非如何分權

有關香港「有」還是「無」三權分立的討論，爭辯雙方經常會把重點停留在「甚麼是三權分立？」此定義層面，卻忽略了分權之目的與實踐這兩個問題，亦即只聚焦what而未有探討why和how。

即使在討論「分權」方面歷史堪稱最悠久的英國（近日許多評論往往引述17世紀英國哲學家John Locke所提出的分權概念），其《大英百科全書》在「Separation of powers」一欄也承認：20世紀以來各種政治體制中的所謂三權分立，在實際執行上已失去原先純粹教條式的定義；更重要的一點，是自二次大戰過後，行政機關在經濟和社會層面的權力（executive power）迅速增長，故有主張認為，現代社會與其重申三權分立作為一條大原則之重要性，倒不如着眼怎樣才得以實際而有效地制約行政當局——而這正正就是今日香港所欠缺的討論。

事實上，近年民粹主義崛起，多國學者也有就政治上如何分權，提出許多質疑和建議。典型例子是美國：縱然有清晰的三權分立制度，但權力明顯側重指揮行政的總統一方，加上特朗普那種借民粹來有權用盡，繼而不按常理乃至常識出招的手段（例如用行政命令興建墨西哥邊境圍牆，又以赦免令為親信減刑），可算是從根本方面削弱立法和司法機關的監察功能。

三權分立爭拗 圍繞兩大問題

眼下香港有沒有三權分立的爭拗，則主要圍繞兩大問題：第一，是本港不少法官曾在判詞中多次提過香港實行三權分立，怎可能現在才說不存在呢？第二，強調香港沒有三權分立到底有甚麼政治目的，此中之實質意義為何？

第一條問題雖然在法律層面的技術含量較高，卻反而相對容易分析：當中必須留意的基本概念，在於司法機關本身不會主動削弱自己的權力——換言之，法官判詞在本質上其實都旨在鞏固司法機關的權力——從政治學的角度，正因為要確保行政、立法、司法三個權力機關均不得任意妄為，故此才須透過分權，使三權互相制約。

例如大家熟悉的是立法機關由選舉制約，而行政機關則有司法覆核及立法會的審批程序為制約。

至於司法機關制衡行政和立法的方法，簡言之就是司法不受干預、以及法律面前人人平等。相對而言，制衡司法機關權力的主要方法，則是透過修訂法例，從而令法官必須跟循經修訂後的法例文本，作為判決的規範（可理解為法官受法律文本制約）。

內會拉布 多項議案未獲撥款

因此在普通法傳統下，當法官於判詞提及「Separation of powers」的時候，其核心信息其實是指司法機關所作的裁定，要以法例文本為依歸（textual analysis），並且跟審理的案件有直接關連，如此才不會超越法庭本身所授予的權力——也就是說，法官並非在評論或說明本港政治體制有沒有三權分立，而是釐清司法機關在該案件當中的權限。

將判詞內「三權分立」作為法律專業名詞，跟官員向傳媒解釋時的日常用語混為一談，顯然並不恰當——當特首解釋「香港政制並不是三權分立」的時候，她所指的並不是個別法庭案件，而是就特區整個制度作出說明。

當然，即使香港政制不屬於三權分立，也不代表特區政府不受任何權力約束。最明顯的例子就是由去年年底至今年年中，由於立法會一直選不出內委會主席，令行政機關在這段期間不能通過任何法例；在運用公帑方面，立法機關更不斷成功拉布，令多項議案至今仍未通過撥款——可見香港縱然沒有三權分立，特區的行政機關亦從來不能為所欲為，施政時更經常動彈不得——從實踐與驗證的層面看，本港的權力制約機制甚至可以說是側重立法機關：地區直選比例代表制下所產生的碎片化議會，令特首及行政機關難以在派系間尋求普遍共識，導致「推倒容易建設難」。

由此亦帶出了分權爭拗的第二個核心問題：既然明知本港政制有check-and-balance，那麼官員強調香港沒有三權分立，實質有何目的？

當中最敏感的政治課題，在於「特區是經由國家憲法確立」這個概念——也就是說，重點在於由中央「授權」，而不是獲得權力之後再由特區內部「分權」。

尤其如上所述，由於立法會擁有實質否決權而同時極度碎片化，「分權」的情況愈分愈散：除了特區政府施政困難，就連傳統泛民亦被進一步分裂出來的抗爭派迫向邊緣，同時建制派也日趨只顧小眾利益，板塊之間鋪鋪清亦不斷向政府索求，難言組成實質的管治聯盟——特區繼續這樣分裂下去，肯定非國家所欲見，而「分權」二字，亦必然觸動中央的神經。

官員解釋三權不分立而聚焦制衡，並強調行政主導，目標只有一個：未來一年立法會的延任任期，若然議會內仍繼續出現去年之亂象，行政機關必定會有新的制衡措施，而且議員在這一年的表現，也肯定成為明年9月立法會選舉，由行政機關負責審核報名人參選資格的理據。

倘泛民議員手段激烈 明年必DQ

故現時政府不斷重申「三權不分立而是互相制衡」，其主要目的是就輿論和西方社會批評「DQ剝奪香港市民參選權」之說法「翻盤」，從而打造此乃「行政機關約束立法機關權力的合理機制」之論述。

換言之，即使泛民議員最後能夠根據民意調查結果而留任議會，但假如做事仍沿用過去的激烈手段，明年必被DQ。相反，如果民意要求泛民不留任，則特區政府應當會出盡全力，展現在沒有反對派的議會之內，行政與立法機關能夠如何互相分工合作，為市民帶來更多建設，令建制派事事成功爭取。

▲ 官員解釋三權不分立而聚焦制衡，並強調行政主導，目標是制衡議會亂象。（資料圖片）