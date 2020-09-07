確診急增速檢測 全民自律爭復常

本港昨錄21宗新冠肺炎確診個案，創下逾一周以來新高，全民檢測計劃找出當中5宗，數字亦是迄今最高。普及社區檢測暫延至周五，政府料未來不會重推計劃，為免疫情反彈拖累復常進度，社會、尤其學界應把握機會參與檢測，亦應履行公民責任，時刻保持自律警惕。

兩月不曾零確診 源頭不明亦多

據衞生署昨公布，本港新增21宗確診，為前天的3倍，上次錄得更多新症已要回溯8月26日的25宗。單看數字，疫情似有反彈之勢，但是否關乎最近防疫鬆綁，仍須更長時間審慎觀察，因為多達6宗屬境外輸入，除了小心把關，港人首要自律；至於最新檢測一舉找出5名染疫者，包括3宗無源頭個案，在在反映病毒化驗效率已漸入佳境。

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌強調，第三波疫情7月初爆發至今，本港從未試過零確診，源頭不明個案眾多；若非有全民檢測，不可能找出隱形病人，他們可在社區散播病毒，令食肆、街市等地爆疫，幸而目前其緊密接觸者已接受檢疫，減低社區病毒再擴散風險。

政府上周五延長食肆晚市堂食1小時，又容許美容院、健身室等重開。灣仔有食肆原本一直關閉，近日亦要求員工先接受全民檢測，以準備重開大門復業，結果即有一名員工確診。倘非店東謹慎至上，他們隨時成為新爆疫群組，拖慢同業和社會復常步伐。

全民檢測暫定延長4日至本周五，食衞局局長陳肇始指，未來重推計劃的機會較微。正如許樹昌形容，這大型社區檢驗計劃是「千載難逢」的機會，可切斷隱形傳播鏈。

防疫戒備勿鬆懈 檢測斷傳播鏈

中小學本月下旬恢復校園授課在即，正是下一個復常關鍵，老師、學生以至家長，不但要緊守教育局新公布的防疫指引，更要把握機會去接受檢測，避免重蹈上次復課覆轍，拖累已大幅落後的教學進度，影響莘莘學子的升學就業前景。

新症急增的消息公布前，又見到各界防疫意識有鬆懈迹象。剛過去的周末部分餐廳食肆和公共交通一席難求，亦有不少外傭在休息日涉嫌違反限聚令，結伴於街頭消遣用餐。全民檢測昨天其中3病例，正是一名外傭和兩名疑遭感染的年老僱主夫婦，可堪其他僱主引以為鑑，務必鼓勵外傭一起接受檢測。

身兼政府專家顧問的許樹昌解釋，全民檢測屬公共衞生項目，難以用陽性比率來評估成效，但重申愈多人參加，成效必定愈好。盡公民責任及早預約檢測和堅守防疫衞生措施，均可協助堵截隱形傳播鏈於社區擴散。只有雙管齊下，讓疫情盡快掉頭回落，官方毋須再勒令任何商企停業，學生亦可安心上學。

不過，醫學界估計，真正安全有效疫苗面世的時間，還需半年至一年之久，由現在到疫苗面世這段時間內，還要靠大家不懈努力，做好防疫及快速檢測，有效隔離感染人士，將影響程度減至最低，社會才有望逐步回復正常。大家要對疫情防控，做好長期且戰且進的心理準備，要有信心丶毅力以及用新的生活方式作出應對，相信我們最終支持到有效疫苗面世，迎接真正復常的一天。

責任編輯：黃鑠安