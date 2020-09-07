美食背後的故事 滙豐員工出食譜盡訴思鄉情

黛安相信大家嘅廚藝喺疫情期間都大有進步，聽公關姊妹講，滙豐嘅僱員資源組織之一Embrace HK，最近推出咗《滙豐︰我們的食譜》（HSBC︰Our Cookbook），入面節錄咗滙豐員工嘅拿手小菜，勁有家嘅感覺，照住食譜煮一定無難度！

唔講唔知，原來Embrace HK喺2017年已成立，姊妹話，組織希望唔同種族同背景嘅同事，可以喺互相尊重、機會平等下發揮所長，依家已經累積約500位成員喇。

舊年Embrace HK就舉辦咗食譜大賽，邀請同事們提交佢哋特別有感情嘅食譜，無論係家鄉經典、祖傳秘方定係自創菜式，最後仲將入圍作品編成電子書，成為《滙豐︰我們的食譜》。姊妹話呢個食譜近日已經上載到滙豐香港嘅內聯網，仲列出5強作品，包括斯里蘭卡地道炸魚塊、丹麥人夏季必食嘅帶子配露筍冷盤、昔日澳紐軍人隨身必備嘅充饑小吃ANZAC Biscuits、印尼椰漿飯（Nasi Lemak），同埋港式咖喱羊髀。

另外，仲有亞洲、歐洲同美洲食譜，每一款美食背後都有唔同故事，包括同事們嘅兒時回憶、思鄉之情、同家人嘅美好時光等等。

本文轉載自《晴報》

▲ 《滙豐︰我們的食譜》電子書，集合咗滙豐員工嘅拿手小菜。

▲ 印尼椰漿飯

▲ 帶子配露筍

▲ 充饑小吃

▲ 斯里蘭卡地道炸魚