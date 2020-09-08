一方面是破一千八百元（人民幣，下同）股價新高，另一方面是引來年輕人的反彈，認為喝中國白酒是老氣的象徵。這些論調，卻惹來茅台高層的反駁，說年輕人不喝白酒，只因未懂事。怎麼白酒就變了代溝爭議的核心？

數字總是兩面睇，當然，白酒的代表一哥，中國茅台的售價、股價以至銷售利潤，都是天價數字。現在的中國酒市場，消費額最大是國產白酒，其餘依次是葡萄酒、啤酒、洋酒。可是，看未來，當看增長率。在這方面，國產白酒消費增速只排第五，比黃酒還低。

茅台這老牌子，甚至比不上其他專攻年輕人市場的新興牌子增速（當然也和供應有限有關），有一隻近年出來挑戰的年輕牌子白酒，就宣傳要做年輕人人生中第一口白酒。不過口痕友即說，以現在年輕人口胃，可能是「首喝即終喝」了。

眼見的消費市場確是這樣：只有中老年人，才會飯局上喝中國白酒，當然，也見過北京老炮午飯也一人來二両二鍋頭，但年輕人自己找來喝？真未見過。

年輕朋友說，這可能源於他們這一代更反叛的心態，他們都有童年被成年人整蠱過的陰影，就是以為大人請他們喝口雪碧，試一口就連喉嚨都燒壞了。好了，到人大一點，你說我年少無知不懂事才不喝白酒？我就偏不喝，以示和你這老餅有分別。潛台詞是：我不會成為你們一伙。

講真，白酒在中國，好大程度上是飯局文化的產物。單獨一個人淺斟慢喝的情景不多見，卻最流行於猶如比賽的酒局派對。酒量變成衡量一個成年人是否夠男子氣的標準。更重要是，今天中國的新一代，其實已不再用白酒來社交。

亦有老前輩說，白酒其實是好西北方的文化，古代中國最富庶的江南生活，是喝黃酒居多。